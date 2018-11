C’è un modo per evitare di piangere? Ecco cosa dice la scienza

Il Prefisso 0844 per le Chiamate Pubblicitarie : Ma C’è un modo per aggirare : 0844 e 0843 saranno i futuri prefissi per Chiamate commerciali e Chiamate a fini statistici stabilito dal Garante per le comunicazioni (AGCOM) Nuovi Prefissi per Chiamate Pubblicitarie e Statistiche ma c’è già il modo per aggirare Il Garante per le comunicazioni (AGCOM) si prova a mettere una pezza ancora una volta cercando di standardizzare la giungla […]

Il modo migliore per dire a Google cosa C’è che non va con il pixel 3 è proprio dallo smartphone : Il feedback degli utenti è importante per Google, come dimostrato dalle varie scorciatoie per inviare commenti e segnalazioni di bug in ogni applicazione e servizio su Android. Questo particolare strumento di feedback di Google pixel 3 è utile per problemi di prestazioni generali che presumibilmente verranno trattati con più attenzione visto che Google sta pubblicizzando questa funzionalità. L'articolo Il modo migliore per dire a Google cosa ...

Pd - Sala : “Renzi? La smetta col suo modo di esprimere la realtà. Congresso non c’entra con spread e va fatto subito” : “Leopolda? No, non ci sono andato. Renzi ha torto quando dice che dobbiamo pensare allo spread e non al Congresso del Pd. Non va bene dire che sia tutta colpa di Renzi, ma sarebbe meglio smetterla con il suo modo di esprimere la realtà“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino (Radio24) dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega: “Renzi ha tecnicamente ragione quando dice che con la personalizzazione abbiamo ...

Attenzione al messaggio che blocca PlayStation 4 - C’è solo un modo per difendersi : Un messaggio malevolo che riesce a bloccare completamente PlayStation 4. Questo è il problema che sta affliggendo molti giocatori, che si sono riversati in rete per testimoniare l'accaduto. Si vedono infatti diverse segnalazioni di giocatori che dicono la stessa cosa: arriva un messaggio mentre si sta giocando che, se letto, è capaci di provocare il brick della console, cioè il blocco di PS4. L'unico modo per tornare a giocare sarebbe poi ...

Avete un lato oscuro accentuato? C’è il modo per misurarlo : Quanto sei d'accordo con queste affermazioni presenti nel test per misurare il "Fattore Dark"Quanto sei d'accordo con queste affermazioni presenti nel test per misurare il "Fattore Dark"Quanto sei d'accordo con queste affermazioni presenti nel test per misurare il "Fattore Dark"Quanto sei d'accordo con queste affermazioni presenti nel test per misurare il "Fattore Dark"Quanto sei d'accordo con queste affermazioni presenti nel test per misurare ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Dobbiamo solo pensare a vincere qui a Sochi. Non C’è altro modo!” : Da domani si comincia. Il Circus della Formula Uno è sbarcato in Russia, a Sochi, sul tracciato creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014. Una locazione particolare che beneficia della presenza del Mar Nero e rende più complicato l’arrivo della pioggia. Certo, con il meteo avere certezza è sempre un errore. Quel che è sicuro è che la Ferrari deve recuperare e le gare ...