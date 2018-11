C’è un modo per evitare di piangere? Ecco cosa dice la scienza : Piangere è una condizione che ci accomuna tutti indistintamente. I motivi che ci portano a farlo sono differenti e cambiano in base all’età. Se infatti i bambini piangono con maggiore facilità e il più delle volte perché si fanno male, negli adulti le cause scatenanti possono essere legate a situazioni di sofferenza provate da se stessi o dagli altri. Allo stesso modo, il pianto può sorgere per avvenimenti che ci procurano stupore, felicità o ...

'Il gladiatore' - Ridley Scott lavora al sequel sul nipote dell'imperatore Commodo : Ridley Scott lavora concretamente al seguito di Il gladiatore con lo sceneggiatore Peter Craig, che firma un altro ritorno doc, quello di Top Gun: Maverick con Tom Cruise,. Il gladiatore uscì nel ...

Gatti - i consigli per alimentarli nel modo corretto : (Foto: Benjamin Torore7Getty Images) Chi mangia due volte al giorno, chi tre e chi invece una soltanto. Non stiamo parlando di esseri umani, bensì di Gatti e della loro alimentazione, che sempre più spesso viene trascurata e correlata a problemi medici, sociali ed emotivi dei nostri animali domestici. A dispensare ora qualche consiglio utile per indirizzare i proprietari dei Gatti a una più corretta alimentazione è l’American Association ...

Ricerca Google offre un nuovo modo per cercare gli alberghi - tutto in Material Design : Dopo la positiva esperienza sui dispositivi mobili, Google porta le schede per la Ricerca di alberghi anche sul desktop, tutto in Material Design. L'articolo Ricerca Google offre un nuovo modo per cercare gli alberghi, tutto in Material Design proviene da tuttoAndroid.

Moto3 - GP Malesia 2018 : penultimo atto della saga ‘Martin vs Bezzecchi’ - attenzione però al terzo incomodo Di Giannantonio : E dopo lo splendido scenario di Phillip Island (Australia), è la volta di Sepang (Malesia), penultimo atto del Mondiale 2018 di Moto3. Nella minima cilindrata, contrariamente a quanto è accaduto e sta accadendo nelle altre due classi, il campionato è aperto a tre piloti. La corsa australiana infatti ha sorriso a Fabio Di Giannantonio (terzo nella classifica iridata), ora distante solo 20 lunghezze da Jorge Martin, leader della graduatoria ...

Case addobbate in modo assurdo per Halloween : Le più belle Case addobbate per Halloween

Emanuela Orlandi - il legale della famiglia : "Vogliamo sapere in che modo sono state trovate le ossa" : Laura Sgrò, avvocato dei parenti della ragazza scomparsa nel 1983: "Il Vaticano ha fornito poche informazioni, ci dicano perché il ritrovamento è stato messo in relazione al caso di Emanuela o di Mirella Gregori"

Terreni gratis per chi ha il terzo figlio - se è un modo per contrastare la denatalità non credo funzionerà : Dopo il bonus bebè e il bonus per le mamme che decidono di lasciare il lavoro per accudire la prole, l’ultima trovata per incentivare la crescita demografica passa direttamente per la campagna. Con un approccio a dir poco “vintage”, nell’ultima bozza della manovra di governo spunta un articolo per concedere gratuitamente Terreni a vocazione agricola del sud Italia ai nuclei familiari che abbiano messo al mondo il terzo ...

Passata di pomodoro - scoperta la "truffa della scadenza" : Nei guai il titolare di un'azienda, non si tratta di qualche bottiglia ma di più di 200 tonnellate di prodotto: ecco cosa...

Parlare della Brexit ai bambini : il miglior modo per spiegarla agli adulti : È il 23 giugno 2016, siamo a Londra: Rosie ha 9 anni, sua mamma e suo papà decidono di portarla al parco di St. James a vedere gli scoiattoli, intanto gli inglesi votano e dicono "sì" alla Brexit. Quel giorno, mentre la gente va alle urne, nel parco non c'è traccia di scoiattoli, men che meno si scorgono i pellicani. Rosie non può capire. Ma Rosie non si rassegna.A svelare il mistero della sparizione ...

Clima aziendale positivo : un ottimo modo per motivare i lavoratori : L'ambiente di lavoro e i rapporti con i colleghi sono aspetti fondamentali nel cercare di ottenere il meglio dai dipendenti

L’app Amazon Alexa è disponibile in Italia e permette di gestire la casa in modo intelligente : L'app Amazon Alexa, che permette di configurare i dispositivi con Alexa integrata, ascoltare la musica, creare liste, ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e molto altro, è disponibile anche in Italia. L'applicazione consente di controllare lo stato dei dispositivi smart presenti in casa anche in remoto e di creare routine per automatizzare i dispositivi compatibili con la casa intelligente, organizzare la giornata e gestire ...

«Personal documentation» : un nuovo modo per conoscere se stessi : Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! Osserva, raccogli, disegna! A volte, per conoscersi meglio, basterebbe poco: guardare come è composto il nostro armadio, osservare quali libri ci sono nella nostra libreria, contare quante volte al giorno diciamo una parolaccia. Ciascuna di queste operazioni comporta l’uso di «dati», piccoli elementi che ...

Il Prefisso 0844 per le Chiamate Pubblicitarie : Ma c’è un modo per aggirare : 0844 e 0843 saranno i futuri prefissi per Chiamate commerciali e Chiamate a fini statistici stabilito dal Garante per le comunicazioni (AGCOM) Nuovi Prefissi per Chiamate Pubblicitarie e Statistiche ma c’è già il modo per aggirare Il Garante per le comunicazioni (AGCOM) si prova a mettere una pezza ancora una volta cercando di standardizzare la giungla […]