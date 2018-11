C' è Marotta tra Barella e la Juventus

Spalletti : 'Arriva Marotta? Lo sanno tutti tranne che all'Inter' : MILANO - 'Noi siamo l'Inter, non vogliamo essere gli anti di qualcuno. Ogni qualvolta scendiamo in campo non dobbiamo dire di essere forti ma dobbiamo ridimostrarlo in campo. E' la garra quella che ci ...

L'Inter ha in pugno Marotta : pronto un contratto triennale per il nuovo ad : Da ieri è ufficiale: Giuseppe Marotta non ha più nessun vincolo contrattuale con la Juventus ed è dunque libero di legarsi con chi vuole. L'Inter, ormai da settimane, ha messo le sue grinfie su uno dei dirigenti più bravi, capaci e stimati del mondo del calcio. Zhang Jindong e il neo Presidente Steven hanno preso la decisione di metterlo sotto contratto da tempo, ma secondo quanto riporta Sportmediaset ci vorrà ancora un po' di tempo prima di ...

Inter - Marotta in arrivo : i dettagli su durata del contratto - cifre ed ufficialità : Arrivata l’attesa rescissione del contratto con la Juventus, per Beppe Marotta è ora tempo di cambiare casacca. Come anticipato ormai da giorni da più parti, il dirigente firmerà un accordo che lo legherà all’Inter. Quel che non era ancora noto erano le cifre che andrà a guadagnare in nerazzurro. Ebbene, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, […] L'articolo Inter, Marotta in arrivo: i dettagli su durata ...

Juventus - ufficiale la risoluzione del contratto di Marotta : Beppe Marotta e la Juventus si sono lasciati ufficialmente, è arrivato il comunicato della società bianconera che rende ufficiale la risoluzione del contratto. Termina ufficialmente il rapporto tra ...

Juve : risolti contratti Marotta e Mazzia : TORINO, 31 OTT - La Juventus ha risolto i contratti con Giuseppe Marotta, ex ad per l'area sportiva, nonché direttore generale, e Aldo Mazzia, ex ad per l'area amministrativa. A Marotta viene ...

Juve - risolto il contratto con Marotta : all'ex dg 723 mila euro : Mancava solo l'ultimo ostacolo - la buonuscita concordata con la Juventus - per dare il via libera alla nuova avventura professionale di Beppe Marotta all'Inter. In serata la Juventus ha comunicato la ...

Juve-Marotta : risolto il contratto - ecco le cifre della separazione : Giuseppe Marotta non è più il Dg ed un dipendente Juventus. Un comunicato annuncia le cifre dell’addio: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale (i) con il signor Giuseppe Marotta con il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775, nonché dell’ulteriore importo lordo complessivo di € 361.775 a titolo ...

Juve - Marotta risolve il contratto : nel suo futuro c'è l'Inter : Adesso è proprio finita. Dopo 8 anni ricchi di successi, la Juventus e l'ormai ex d.g. Beppe Marotta si separano. Lo rende noto la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale sul proprio ...

Juventus - ufficiale l'addio di Marotta. Agnelli : 'Estranei da ogni responsabilità sugli striscioni' - : ... ma per gli striscioni ci siamo scusati immediatamente e comunque tengo a specificare che la responsabilità non sta nel nostro mondo' 'GRAZIE MAROTTA' - Sull'addio di Marotta: 'Abbiamo deciso di ...

Juve : incredibile inchiesta di Report - ecco lo scambio di messaggi tra Marotta e un intermediario del figlio di un boss della ’Ndrangheta di Rosarno [LIVE] : Report LIVE- E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Nella trasmissione spunta anche il nome di Marotta, l’ex dg bianconero, il quale regala alcuni biglietti ad un intermediario che farebbe capo, secondo il retroscena della trasmissione di Rai Tre, a Rocco Dominello, figlio di un boss della cosca ...

Inter - nuovo contatto tra Marotta e Steven Zhang : Il dirigente sta per liberarsi contrattualmente dalla Juventus, il prossimo presidente Interista lo aspetta

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

