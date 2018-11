Caso Khashoggi | Erdogan processa il Principe

Caso Khashoggi - l'Arabia Saudita tra i clienti dei software spia di Hacking Team : Mentre le indagini sulla morte di Khashoggi sono in corso, si riparla di Hacking Team, la società italiana specializzata in software di sicurezza

Caso Khashoggi - l’Arabia Saudita tra i clienti dei software spia di Hacking Team : Jamal Khashoggi – crediti immagine: POMED (CC) Il 2 ottobre il giornalista Jamal Khashoggi sparisce. Era una delle voci mediatiche più critiche nei confronti della monarchia Saudita. Viene ripreso per l’ultima volta da una videocamera di sicurezza mentre entra nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, in Turchia. Anche se manca ancora un cadavere (o parte di esso) non sembrano esserci più dubbi che sia stato ucciso. Non solo lo ...

Caso Khashoggi - no alla finale in Arabia Saudita : ... l'evento per rifarsi un'immagine insomma, e si chiede di riflettere su quale segnale manderebbero al mondo. Per questa ragione di elementare buon senso civile va immediatamente bloccata la decisione ...

Caso Khashoggi - smettiamo di vendere armi all’Arabia Saudita : Il 16 ottobre del 2018 nell’aula di palazzo Madama ho espresso la mia vicinanza alla compagna e ai familiari del giornalista del Washington post, Jamal Khashoggi trucidato nel consolato di Ankara. E’ ormai chiaro che i responsabili dell’omicidio sono da individuare tra i più alti vertici della monarchia Saudita. L’Arabia Saudita è un partner di spicco della comunità internazionale che investe trasversalmente un po’ ovunque nel mondo, in ...

Caso Khashoggi - Riad ammette l'omicidio premeditato ed Erdogan ne approfitta per condurre il gioco : Quel passaggio del suo discorso ribalta i ruoli e consegna al Sultano la resa del Principe o, quanto meno, l'ammissione di una debolezza impensabile per colui che, fino al 2 ottobre, pensava di avere saldamente nelle sue amni non solo il futuro del Regno ma anche di quello del Medio Oriente. "L'Arabia Saudita metterà in pratica tutte le regole necessarie e indagherà profondamente per portare a casa i risultati. E per portare ...

KHASHOGGI - TRUMP : “TRADITO DA RIAD - DUBBI SU BIN SALMAN”/ Ultime notizie - Tusk : “Un Caso scioccante” : Omicidio Jamal KHASHOGGI, TRUMP vs Arabia Saudita: "tradito da RIAD, DUBBI su Mohammed Bin Salman". Depistaggio o complotto? Ultime notizie, NYT "come delitto Matteotti"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Caso Khashoggi : Trump accusa bin Salman : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Processiamo i responsabili a Istanbul" - Erdogan presenta il conto sul Caso Khashoggi e a pagarlo potrebbe essere Trump : La richiesta che potrebbe scatenare la "guerra diplomatica" viene a conclusione della "nuda e cruda verità" sull'assassinio di Jamal Khashoggi che Recep Tayyp Erdogan aveva annunciato nei giorni scorsi e che oggi ha svelato in Parlamento. Il presidente turco misura le parole, sembra addolcirle, riconosce l'impegno del re saudita, ma la richiesta finale è di quelle che a Palazzo reale risuonano come una dichiarazione di guerra. ...

Germania-Arabia Saudita : ministro Esteri Maas - in corso revisione licenze esportazioni armi a Riad per Caso Khashoggi : Dopo l'Algeria con 741,3 miliardi di euro, il regno degli Al Saud è il secondo acquirente di armi tedesche nel mondo per un valore di 416,4 milioni di euro. , segue, , Geb,

La verità di Erdogan sul Caso Khashoggi. Trump insoddisfatto delle spiegazioni di Riad : È il giorno delle verità turca sul caso dell'uccisione di Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. C'è grande attesa per le rivelazioni annunciate dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha promesso la verità "nuda e cruda" sull'assassinio del giornalista, di cui viene accusata l'Arabia Saudita.Il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir ha detto che saranno messe in atto misure per garantire che un ...

Caso Khashoggi - Trump : "Piano andato storto". Attesa verità di Erdogan - : Il presidente Usa racconta che il principe ereditario saudita gli ha detto che "né lui né il re sono coinvolti". Ribadisce di non voler bloccare la vendita di armi a Riad. Oggi la Turchia renderà ...

Jamal Khashoggi - il Caso del giornalista ucciso : ritrovata auto e agente saudita ripreso con i suoi abiti - : La Cnn ha diffuso un fermo immagine che mostra uno dei 15 componenti del commando uscire dal consolato indossando i vestiti del reporter. Intanto, è stato ritrovato un minivan con targa saudita: si ...

Caso Khashoggi - una talpa saudita in Twitter per spiare i dissidenti - : I servizi di Riad, secondo il "New York Times", avrebbero reclutato un ingegnere della piattaforma, poi licenziato nel 2015, e creato un esercito di utenti per screditare le voci avverse al regime

Le ammissioni di Riad sul Caso Khashoggi fanno comodo all'Occidente : Alla fine l'Arabia Saudita ha ammesso che il giornalista dissidente Jamal Khashoggi, a 18 giorni dalla scomparsa, sia morto nel Consolato del Regno a Istanbul, in Turchia. L'annuncio è arrivato nella notte italiana attraverso la tv di Stato di Riad.Khashoggi sarebbe stato ucciso durante una colluttazione, strangolato nel tentativo di impedirne la fuga. A precedere questa ricostruzione una raffica di arresti, almeno 18, e la rimozione di ...