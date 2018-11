Carlo Calenda su Twitter contro i videogiochi ' In casa mia non entrano Salviamo i nostri

Carlo Calenda proprio non vuole essere il nuovo Macron : «Macron mi sta antipaticissimo. Ci ho litigato dal primo giorno, da Fincantieri in poi. Non ci voglio diventare il nuovo Macron» The post Carlo Calenda proprio non vuole essere il nuovo Macron appeared first on Il Post.

Carlo Calenda : "Prima del matrimonio mi sono tatuato uno squalo su un braccio" : L'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha rilasciato una lunga intervista in cui, politica a parte, ha raccontato molti aspetti personali della sua vita. A partire dal suo soprannome. La chiamano 'il pariolino' (quartiere chic di Roma, ndr): come mai? "Macché ne so, io ho vissuto a Prati e ora vivo in centro. Ai Parioli non ci ho mai vissuto, tra l'altro lo trovo un quartiere un po' ...

Carlo Calenda : «Superare il Pd entro l’inverno - oppure lascio la politica» : Superare il Pd «sarà inevitabile. Io propongo di andare alle Europee con una grande lista – che si chiami Fronte popolare o Fronte progressista importa poco – che il Pd contribuisca a fondare. La mia scommessa non è candidarmi alla segreteria del Pd, ma dare un contributo affinché che il superamento del Pd sia fatto in modo intelligente. Se non accadrà entro l’inverno mi ritirerò dalla vita politica». Carlo Calenda affida il suo aut aut a Vanity ...

Carlo Calenda “mia moglie Viola tornata a casa”/ Ultime notizie - malata leucemia “strada lunga - siamo insieme” : Carlo Calenda, "mia moglie Viola è tornata a casa": Ultime notizie, Violante Guidotti è malata di leucemia ma ora riabbraccia la famiglia, "strada sarà lunga ma siamo di nuovo tutti insieme"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Carlo Calenda : "Mia moglie? La donna più coraggiosa che conosca. Mi disse : 'La mia malattia non è una colpa - non inventiamo scuse'" : "Alla gente non importa se Di Maio sia bravo o meno, ma che sulla sedia ci sia uno di loro. Perché negli ultimi decenni non hanno sentito di essere rappresentati da chi doveva esser 'competente'". Nella difficoltà a creare un'identificazione, Carlo Calenda individua la causa principale che ha portato la sinistra a non esser più scelta da molti suoi elettori, premiando i candidati leghisti e pentastellati. Lo racconta in ...

Piazzapulita - Guido Crosetto e i 2 minuti di applausi contro Carlo Calenda e Alan Friedman : Viviamo in un mondo in cui un' agenzia di rating può distruggere una Nazione. La politica ha il dovere di cambiare quello c'è di sbagliato'.

Maurizio Martina risponde a Carlo Calenda : “Adesso basta! Pd non può estinguersi - chiedo meno arroganza” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, risponde a Carlo Calenda e alle polemiche delle ultime ore interne al partito: "Adesso basta. Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi siamo l'unico argine al pericolo di questa destra. chiedo a tutti generosità e meno arroganza, non se ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca".Continua a leggere

Carlo Calenda : “Il Pd non deve esserci alle europee 2019 - serve un Fronte repubblicano” : L'ex ministro Carlo Calenda spiega che la cena che aveva proposto a Renzi e Gentiloni non era pensata per andare contro la candidatura di Zingaretti, ma solo per organizzare una seria opposizione. Ma ritiene che il Pd non debba esserci alle prossime europee del 2019: "serve un Fronte repubblicano, progressista".Continua a leggere

Pd - Nicola Zingaretti risponde a Carlo Calenda proponendo una cena sociale in trattoria : Tempo di cene per il Pd. E se Carlo Calenda lancia su Twitter un invito a cena a casa sua per Gentiloni, Minniti e Renzi, Nicola Zingaretti organizza un banchetto "sociale" in trattoria: ha invitato una studentessa, un operaio, alcuni imprenditori e persone impegnate nel sociale e nella lotta all'illegalità. Lo ha annunciato su Facebook: "Ieri Paolo Gentiloni ha detto cose sagge sul tema del nostro modo di discutere per mettere al centro ...

Carlo Calenda contro Massimo Cacciari : 'Pidiologo - bisogna lavorare per unire' : Carlo Calenda attacca i pidiologi che continuano a lavorare contro il partito. 'Qualsiasi iniziativa che tocchi il Pd ', tuona l'ex ministro su Twitter, 'diventa ragione di polemica, anche se l'...

Carlo Calenda racconta la malattia della moglie : 'Dire la verità aiuta' : "Odio i pietismi, ma con mia moglie Violante ci siamo detti che parlare della sua malattia poteva essere d'aiuto". Così l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Stasera Italia . ...

"Siamo qui per te - Carlo". Gli applausi della festa dem per Calenda e la moglie : "Approfitto per chiedere da parte di tutta la comunità democratica un abbraccio a Carlo Calenda e alla moglie per il momento difficile che stanno vivendo e fargli sentire tutto il nostro sostegno dopo tutta la valanga di odio che si è riversata su di lui anche in questo momento. Siamo qui anche per te, Carlo". Lo ha detto Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd di Ravenna, in occasione della chiusura della festa ...

VIOLANTE GUIDOTTI BENTIVOGLIO/ Chi è la moglie di Carlo Calenda malata di leucemia : VIOLANTE GUIDOTTI BENTIVOGLIO: chi è la moglie di Carlo Calenda malata di leucemia. I due stanno insieme da quando hanno 18 anni. Laureata in Legge, è manager nel campo della comunicazione.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:18:00 GMT)

“Ecco perché sono sparito”. Il dramma di Carlo Calenda - riguarda la moglie (malata). Cos’ha : Il caso Ilva si è chiuso negli ultimi giorni: il Governo Conte ha trovato un accordo e promesso 10.300 assunzioni. Una risoluzione alla quale si è arrivati grazie anche al lavoro svolto, durante il precedente mandato, da Carlo Calenda: l’ex ministro dello Sviluppo Economico del Governo Gentiloni ha lavorato a lungo per trovare una risoluzione circa lo stato d’allarme della città di Taranto e l’azienda Ilva. Calenda, figlio del ...