altomolise

: RT @altomolisenet: Caracciolo ospedale agnonese dimenticato. L'appello accorato di Nunzia Zarlenga: paese mio svegliati! - alloctono81 : RT @altomolisenet: Caracciolo ospedale agnonese dimenticato. L'appello accorato di Nunzia Zarlenga: paese mio svegliati! - altomolisenet : Caracciolo ospedale agnonese dimenticato. L'appello accorato di Nunzia Zarlenga: paese mio svegliati! - EcoAltoMolise : 'Al Caracciolo situazione #Drammatica', grido d'allarme del ... -

(Di sabato 3 novembre 2018) Invece è caparbiamente al suo posto,cercando di salvare il salvabile, al capezzale di unmorente non per una male incurabile, ma per incuria,per disinteresse, per mala politica e pessima ...