Capodanno Ischia | il miglior benvenuto al 2019

laprimapagina

: @50GENNY Io non la dimentico Ischia. Dal 22 dicembre al 3 di gennaio sto li. Natale e capodanno - ClaudioLoCicero : @50GENNY Io non la dimentico Ischia. Dal 22 dicembre al 3 di gennaio sto li. Natale e capodanno - IVIAGGIDITITTI : RT @IVIAGGIDITITTI: Occasione imperdibile per le #festività #Natalizie ad #Ischia, qui a #IviaggidiTitti #IlviaggioCostruitointornoaTe. Ch… - Twit_BusViaggi : Passa con noi sei giorni e goditi il tuo Capodanno ad Ischia dal 29 dicembre al 03 gennaio. Quota individuale di pa… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Come dare ilal? E’ la domanda che si pongono in queste ore migliaia di italiani. In