Calenda contro i videogiochi | «Causa di incapacità di leggere e ragionare»

corriere

: Carlo Calenda su Twitter contro i videogiochi: 'In casa mia non entrano. Salviamo i nostri ragazzi dall'ignoranza'… - repubblica : Carlo Calenda su Twitter contro i videogiochi: 'In casa mia non entrano. Salviamo i nostri ragazzi dall'ignoranza'… - Agenzia_Ansa : #Tap, tensione nel governo. #M5s contro Conte. Di Maio: 'Penali per 20 miliardi'. Calenda: 'Imbroglione' - DaCaiomauro : RT @GPS_SPINATO: #Calenda contro i videogiochi: 'Salviamo i nostri ragazzi dall'ignoranza'. 'Hai mai pensato seriamente a reali forme di l… -

(Di sabato 3 novembre 2018) La diffusione dei giochi elettronici in tutto il mondo dimostra che altro che caccia alle streghe! Volete usarli e farli usare. Accomodatevi. Ma evitate di scrivere cose che non stanno né in cielo né ...