L'riagguanta il Napoli al secondo posto con la goleada (5-0) sul. Per i rossoblù Meazza amarissimo dopo il ko con il Milan di mercoledì. In vista del Barça, Spalletti lascia i panca Icardi, ampio turn-over. Gara segnata dopo un quarto d'ora: Gagliardini sblocca al 14' (gol convalidato col Var); Politano raddoppia al 16' in contropiede. In evidenza Joao Mario come uomo assist. Radu nega il tris a Politano (35'). Ripresa sul velluto per l': in avvio (49') tris Gagliardini, poi J.Mario (91') e Nainggolan (94').(Di sabato 3 novembre 2018)