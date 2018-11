Buon compleanno Monica Vitti | Maurizio Quilici | Marco Sau…

romadailynews

: 121 anni di storia, di gloria, di emozioni. Buon compleanno, Vecchia Signora ?????? #JUVE121 #SK6 @juventusfc - SamiKhedira : 121 anni di storia, di gloria, di emozioni. Buon compleanno, Vecchia Signora ?????? #JUVE121 #SK6 @juventusfc - chiellini : Buon compleanno Vecchia Signora! #Juve121 - sissokomomo : Buon Compleanno Vecchia Signora, la leggenda continua, buona stagione! @juventusfc #juve121???????? -

(Di sabato 3 novembre 2018)…Pupi Avati, Raffaello Cortesini, Olghina di Robilant, Roberto Mazzotta, Lia Tanzi, Nando dalla Chiesa, Sergio Escobar, Teresa de Sio, Dolph Lundgren, Paolo Bargiggia, Bartolomeo Pepe, Matteo Arpe, Milly d’Abbraccio, Cristina Parodi, Stefano Botta, Mattia Rovatti, Alessia Gennari, Giulia Calcaterra… Oggi 3 novembre compiono gli anni:, giornalista; Pietro Miniussi, ex calciatore; Osvaldo Riva, ex lottatore; Danilo Ravani, ex calciatore; Raffaello Cortesini, medico;(Maria Luisa Ceciarelli), attrice; Olghina di Robilant, giornalista, scrittrice; Aldo Bernardini, storico del cinema e critico; Enrico Berti, filosofo; Roy Emerson, ex tennista; Andrea Carandini, archeologo; Vittorio Taddia, ex calciatore; Pupi Avati, regista; Antonella Bruno Ganeri, politica; Gianni Mascolo, cantante; Roberto Mazzotta, ...