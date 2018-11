Brugherio | le nuove tombe sono troppo piccole e la bara non passa | i lavori al cimitero

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018) Qualche giorno fa neldi, cittadina in provincia di Monza e Brianza, durante un funerale è successa una scena che ha lasciato esterrefatti tutti i presenti: la tomba erapiccola e lanonva dall’imboccatura, tanto che per riuscire a deporla sul fondo i necrofori hanno dovuto incrinarla. Dopo lo sconcerto iniziale, la vicenda è diventata un vero e proprio caso politico, come riferisce il Corriere della Sera. La questione dellenel campo santo di via San Francesco d’Assisi è approdata infatti in Consiglio comunale, con un ordine del giorno della Lega che accusa la giunta di centrosinistra di aver sbagliato la progettazione. “La giunta ha fatto realizzarelunghe 1,90 metri, mentre lapiù corta è di 2,05 metri. Sembra assurdo, ma è così: il fondo è di una lunghezza adeguata, ma hanno sbagliato le misure ...