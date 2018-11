Bournemouth Manchester United LIVE | formazioni ufficiali e risultato in diretta

Probabili Formazioni Bournemouth vs Manchester United - Premier League 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: 11 titolare per le Cherries; nei Red Devils assente Lukaku?Il sabato di Premier League, valevole per l’11^giornata, si apre con la gara del Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Manchester United.Come arrivano Bournemouth e Manchester?Cherries che arrivano dalla vittoria sia in Carabao Cup contro il Norwich, sia da quella ...