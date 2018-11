Bournemouth Manchester United 1-2 | gol e highlights Rashford al 92' | rimonta di Mourinho

Premier - Bournemouth -Manchester United 1-2 : Rashford al 92' - Mou ride : All'ultimo respiro, la gioia United si scatena. Merito di Rashford , che firma il gol da tre punti del Manchester in casa Bournemouth: al 92', in mischia furibonda, la zampata vincente è proprio sua. ...

Bournemouth Manchester United LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Bournemouth , 4-4-2, : Begovic; Francis, S. Cook, Aké, Smith; Stanislas, L. Cook, Lerma, Fraser; Wilson, Brooks. All. Howe Manchester United , 4-2-3-1, : De Gea; Young, Smalling ...

Probabili Formazioni Bournemouth vs Manchester United - Premier League 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: 11 titolare per le Cherries; nei Red Devils assente Lukaku?Il sabato di Premier League, valevole per l’11^giornata, si apre con la gara del Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Manchester United.Come arrivano Bournemouth e Manchester?Cherries che arrivano dalla vittoria sia in Carabao Cup contro il Norwich, sia da quella ...