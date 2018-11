Borsoni da viaggio economici | i migliori prodotti low cost

Borsoni da viaggio - 8 modelli da portarsi via per il fine settimana : Il Ponte del 1 novembre è alle porte e in molti si stanno organizzando per un lungo week end di vacanza. Se anche voi state pianificando una breve fuga dalla città, all’insegna dello sport o del relax, avrete sicuramente bisogno di un comodo borsone, dotato di pratica tracolla, per mettere il necessario. Noi abbiamo selezionato 8 modelli perfetti per ogni tipo di vacanza e di gusto. Punta sulla leggerezza il modello di Brunello Cucinelli in ...