huffingtonpost

: HuffPost: Bongiorno punge ancora Raggi: 'Degrado ovunque, ma non mi candido a sindaco di Roma'… - MPenikas : HuffPost: Bongiorno punge ancora Raggi: 'Degrado ovunque, ma non mi candido a sindaco di Roma'… - dalbertiv : RT @HuffPostItalia: Bongiorno punge ancora Raggi: 'Degrado ovunque, ma non mi candido a sindaco di Roma' - HuffPostItalia : Bongiorno punge ancora Raggi: 'Degrado ovunque, ma non mi candido a sindaco di Roma' -

(Di sabato 3 novembre 2018) "Io non ho né dato disponibilità a candidarmidi Roma, né ho voglia di farlo, perché allo stato sono ministro e ho tantissimo lavoro da fare. Se me lo proponessero direi no, grazie. So cosa posso e cosa non posso fare, cosa voglio fare". Il ministro della P.A., Giulia, intervistata da maria latella su Sky Tg24 non risparmia però nuove frecciate alVirginiaper ildella Capitale."Io parlo molto di Roma perchè vorrei che mio figlio crescesse in una città in cui le strisce pedonali si vedono - afferma il ministro- Anche il centro di roma che dovrebbe essere il cuore della Capitale è in una situazione di. A Villa Borghese c'è perfino una piccola nicchia con una madonnina piena di immondizia. Ci sono delle cose che vanno subito corrette, però sarebbe ingeneroso, ...