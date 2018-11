Bologna - Atalanta | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Atalanta - a Bologna per vincere Mancini in campo al posto di Masiello : Vietato sbagliare, l'occasione giusta per centrare altri tre punti, provare a scalare la classifica e tornare a sognare. Non diciamolo forte, ma la rincorsa ad altre posizioni è iniziata e l'Atalanta ...

Bologna-Atalanta streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Bologna-Atalanta streaming– In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Bologna-Atalanta, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Bologna-Atalanta in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Atalanta - per riassaporare aria d'Europa Servono sei punti con Parma e Bologna : In una classifica quest'anno molto corta, dopo la vittoria contro il Chievo, sono solo cinque i punti che separano i nerazzurri dall'Europa. Il 5 a 1 rifilato ai veneti dovrà rappresentare la spinta ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...