Bollette telefoniche | il Tar del Lazio | rimborsi entro fine anno

Agcom sanziona le compagnie telefoniche per Bollette a 28 giorni : L'Agcom ha prodotto una multa da quasi 2 milioni di euro rivolta alle compagnie telefoniche che hanno continuato a produrre offerte a 4 settimane nonostante il precedente stop dell'AutoritàUna multa da 1 milione e 682mila euro quella prodotta dall'Aurotorità Garante per le Comunicazioni nei confronti di Tim, Fastweb e Vodafone per un'indagine partita a febbraio e conclusasi pochi giorni fa. Infatti, secondo l'Agcom, le suddette compagnie ...