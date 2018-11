Blue Whale | i 50 passi ' mortali' del gioco della balena

Si ritorna a parlare di Blue Whale. La polizia segnala un caso in Puglia : Si è parlato molto lo scorso anno di Blue Whale, il presunto gioco mortale che consisterebbe nel compiere delle azioni ben precise in un arco temporale di 50 giorni. Il tutto seguendo le direttive di un "curatore" designato che le impartisce via internet. Il gioco culminerebbe al cinquantesimo giorno con la morte del giocatore o, nel gergo del gioco, la "vittoria". Si è sovente scritto che ...