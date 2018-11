Biglietti Mark Knopfler Tour 2019 | date concerti | prezzi | info

cubemagazine

: RT @TicketOneIT: Mark Knopfler, uno degli Artisti più acclamati di sempre da pubblico e critica, ha annunciato un tour mondiale con la sua… - adovrebangtan : RT @TicketOneIT: Mark Knopfler, uno degli Artisti più acclamati di sempre da pubblico e critica, ha annunciato un tour mondiale con la sua… - TicketOneIT : Mark Knopfler, uno degli Artisti più acclamati di sempre da pubblico e critica, ha annunciato un tour mondiale con… -

(Di sabato 3 novembre 2018)ha annunciato una serie diin Italia parte del suo prossimoDown The Road Wherever in tutta Europa e Mondo. Ecco di seguito data,e dove acquistare i: settein Italia Tra gli artisti più acclamati di sempre da pubblico e critica,sarà in turnèe insieme alla sua band in tutto il vecchio continente. Partirà da Barcellona per concludere la trance europea proprio in Italia. La prima tappa italiana sarà Milano per poi continuare al Lucca Summer Festival, Torino, Cattolica, Roma e per concludere infine all’Arena di Verona. Ilsegue l’uscita del suo nono album solista intitolato Down The Road Wherever che sarà rilasciato il prossimo 16 novembre. Da sempre l’artista pensa che far ascoltare le canzoni neisia una parte integrante del ...