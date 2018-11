Barty e la ripescata Qiang Wang raggiungono la finale dell' Elite Trophy

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : Ashleigh Barty e la “ripescata” Qiang Wang raggiungono la finale : Sarà una finale a sorpresa quella del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai. Nell’ultimo atto si sfideranno l’australiana Ashleigh Barty e la cinese Qiang Wang, che hanno sconfitto rispettivamente la tedesca Julia Goerges e la spagnola Garbine Muguruza. Vittoria in rimonta per Barty, che ha superato Goerges in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Nella prima ...