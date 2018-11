Barclays | SocGen e Deutsche Credito | i malati non sono in Italia

affaritaliani

(Di sabato 3 novembre 2018) Come ampiamente previsto i risultati dello stress test dell'Eba sui 38 maggiori gruppi bancari europei non hanno fatto emergere problemi rilevanti per le banchene. Qualche debolezza è emersa, nello scenario avverso, solo per Banco Bpm e Ubi Banca ed anche tenendo conto delle fragilità di Banca Carige rilevate dalla Bce nei test "ufficiosi" condotti in parallelo su alcuni istituti di medie dimensioni, lo scenario per il settore creditiziono appare in netto miglioramento rispetto al recente passato. Peggio è andata ai grandi gruppi inglesi, francesi e tedeschi: in particolare, Societe Generale eBank sembrano dover ancora rafforzarsi e questo potrebbe portare a nuove richieste di capitali, a una ridefinizione del modello di business o a dar vita a nuove fusioni e integrazioni. Difficile dire se tutto ciò ...