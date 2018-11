Autostrade | ora le concessioni finiscono nel mirino dell' Anac

Ponte Morandi - ex dirigente Autostrade ai pm : “Nel 2015 segnalarono anomalie. Stop a progetto? Non so perché” : Ha parlato per quasi tre ore raccontando come la società Autostrade fosse al corrente delle anomalie sulla pila 9 del Ponte Morandi già tre anni prima del crollo che il 14 agosto scorso ha ucciso 43 persone. E che si cercò di correre ai ripari nel 2015. Il primo dirigente di Aspi a parlare davanti ai magistrati della procura di Genova si chiama Mario Bergamo, ex direttore del settore manutenzioni e attuale amministratore delegato dell’autostrada ...

Crollo - Autostrade : «Dai monitoraggi nessun motivo di allarme o urgenza» : Secondo Aspi i risultati dei test sullo stato di efficienza degli stralli non avevano destato preoccupazione. «L’intervento di retrofitting è stato svolto nel rispetto delle norme»

Morandi - Autostrade : “Da monitoraggi no segnali d’allarme. Risultati conosciuti dal ministero. Progetto era intervento locale” : I Risultati dei monitoraggi sul ponte Morandi “non avevano segnalato motivi di allarme o di urgenza” e in ogni caso era conosciuti da ministero delle Infrastrutture, Provveditorato delle opere pubbliche e consulenti esterni. Eppure “nessuno – con le strutture tecniche della società – ha mai ritenuto ci fossero motivi di allarme o di urgenza”. È quanto sostiene Autostrade, spiegando anche che a suo avviso ...

Crollo - Autostrade : «Dai monitoraggi : Secondo Aspi i risultati dei test sullo stato di efficienza degli stralli non avevano destato preoccupazione. «L’intervento di retrofitting è stato svolto nel rispetto delle norme»

RICOSTRUZIONE PONTE MORANDI : M5S-LEGA MODIFICANO EMENDAMENTO DL GENOVA/ Bucci - "Autostrade c'è per demolizione" : PONTE GENOVA, Autostrade potrà demolire il MORANDI: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:08:00 GMT)

Genova - ecco il progetto per il ponte Morandi presentato da Autostrade al sindaco e commissario Bucci : Lungo 1.054 metri e posto ad una altezza del tutto simile a quella del viadotto crollato, può essere realizzato in nove mesi. Nella soluzione di Autostrade,i sostegni dell'impalcato sono di tipo ...

RICOSTRUZIONE PONTE MORANDI : M5S - “Autostrade NON CI SARÀ”/ Ultime notizie - Decreto Genova in Parlamento : PONTE Genova, Autostrade potrà demolire il MORANDI: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Genova - Autostrade torna in campo? Ecco il progetto presentato per il rifacimento del ponte Morandi : Ispirato al disegno dell'architetto Renzo Piano, il progetto è stato consegnato lunedì sera al sindaco e commissario per la ricostruzione. Il portavoce del M5s alla Camera "Smentiamo che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade ai lavori di ricostruzione".

Ecco il progetto Autostrade per il Ponte Morandi : Demolizione e ricostruzione di Ponte Morandi in 9 mesi. E’ quanto garantisce Autostrade per l’Italia nel progetto inviato al commissario Marco Bucci nei giorni scorsi. Aspi fornisce garanzie molto solide assumendo impegni contrattuali che prevedono – nel caso di ritardi – il pagamento di penali ben superiori a quelle previste dalla legge. Il nuovo viadotto Polcevera ha uno sviluppo longitudinale complessivo pari a 1054 m, ...

Genova - Autostrade e il Ponte Morandi : il Governo ha fatto retromarcia? : Una modifica al decreto Genova rimette in gioco Autostrade nelle attività di ricostruzione del Ponte Morandi. M5s e Lega...

Genova - Autostrade demolirà il Ponte : M5s "ma non ricostruirà"/ Ultime notizie Morandi - progetto Aspi da Bucci : Ponte Genova, Autostrade potrà demolire il Morandi: M5s, 'no passi indietro, non potrà ricostruire'. Ultime notizie, progetto Aspi inviato a Bucci.

Ecco il progetto Autostrade per il Ponte Morandi : Demolizione e ricostruzione di Ponte Morandi in 9 mesi. E' quanto garantisce Autostrade per l'Italia nel progetto inviato al commissario Marco Bucci nei giorni scorsi . Aspi fornisce garanzie molto ...

Genova - Autostrade demolirà il Ponte : M5s “ma non ricostruirà”/ Ultime notizie Morandi - progetto Aspi da Bucci : Ponte Genova, Autostrade potrà demolire il Morandi: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Ecco il progetto Autostrade per il Ponte Morandi : Roma, 17 ott., AdnKronos, - Demolizione e ricostruzione di Ponte Morandi in 9 mesi. E' quanto garantisce Autostrade per l'Italia nel progetto inviato al commissario Marco Bucci nei giorni scorsi. Aspi ...