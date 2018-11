Asia Bibi - l’avvocato in fuga dal Pakistan fa scalo in Italia : «Ora rischio anch’io la morte» : Saif ul-Malook è atterrato a Fiumicino, ed è ripartito per Amsterdam dove è stato invitato da una Ong. Poi andrà a Parigi e intende fermarsi a Londra

Asia Bibi costretta a rimanere ancora in carcere - una misura protettiva per evitare che possa essere uccisa : Città del Vaticano - Asia Bibi assolta dalla Corte Suprema in Pakistan è costretta a restare ancora in carcere. Lo denuncia l'agenzia vaticana Fides. La donna anche se è tecnicamente una persona ...

Il Pakistan cede all'islam. Ora Asia Bibi resta in carcere : resta ancora appesa a un filo la sorte di Asia Bibi. Dopo il deposito del ricorso contro la sua assoluzione, il governo Pakistano ha di fatto siglato un accordo con i religiosi estremisti che chiedono che venga uccisa. La donna, cristiana perseguitata e condannata a morte nel 2010, sarebbe dovuta uscire dal carcere a breve. Ma adesso il ricorso e la mossa del governo hanno di fatto rafferddato l'ipotesi di una liberazione imminente.L'intesa tra ...

Accordo tra governo e radicali per rivedere la sentenza di Asia Bibi : 'una vergogna' : 'Ci aspettavamo - sottolinea Hussain - che le autorità agissero contro questi agenti anti-statali che infangano il nome del Pakistan in tutto il mondo e insegnassero loro che la legge è al di sopra ...

Asia Bibi non può lasciare il Pakistan. Minacce di morte all'avvocato - : Rinviato il rilascio della donna assolta dopo essere stata condannata a morte per blasfemia. E' l'esito del negoziato raggiunto dal governo con gli islamisti radicali, che la vorrebbero impiccata. Il ...

Asia Bibi - ecco perché va accolta : Quel che accade in Pakistan o in Egitto o in tanti altri luoghi al mondo, ci dice quanto sia decisivo interessarcene. *Presidente associazione Chiesa che soffre Italia

Asia Bibi scagionata dall'accusa di blasfemia - non si placa l'ondata di proteste : la donna non è stata rilasciata : L'assoluzione di Asia Bibi arrivata dopo quasi 10 anni e un calvario giudiziario che ha mobilitato mezzo mondo. La donna è stata frattanto trasferita dal carcere di Multan in un luogo sicuro in ...

Vi spiego la portata della sentenza di assoluzione di Asia Bibi. Parla Branca : Tutto il mondo ha Parlato della sentenza di assoluzione di Asia Bibi , accusata di blasfemia con il rischio di una condanna a morte in Pakistan, , in foto la figlia in Italia nel 2015, . Un enorme sollievo per ...

Rilascio Asia Bibi - ancora proteste : 12.06 Per il terzo giorno consecutivo le proteste contro il Rilascio della cristiana Asia Bibi, assolta dall'accusa di blasfemia, paralizzano il Pakistan. Le principali autostrade che collegano il nord e l'est del Paese con il sud sono bloccate, le scuole restano chiuse, i servizi di telefonia mobile sono sospesi a Lahore, Islamabad,Gujranwala. Il presidente della Corte Suprema,Mian Saqib Nisar,ha ricordato che "i giudici sono qui per ...

Pakistan secondo giorno di proteste per l'assoluzione di Asia Bibi : Oberster Gerichtshof von #Pakistan hebt Todesurteil gegen #AsiaBibi wegen Propheten-Beleidigung auf. Herzensgute Muslime fordern jetzt den Tod der Richter! https://t.co/CeZXYgGr3w #ReligionOfPeace pic.

Asia Bibi ASSOLTA/ Una pietra d'inciampo per tutti quelli che credono di avere fede - IlSussidiario.net : ASIA BIBI è stata ASSOLTA dalla corte suprema del Pakistan dall'accusa di blasfemia. Di fede cattolica, era stata incarcerata e condannata a morte nel 2010

Blasfemia - assolta la cristiana Asia Bibi. In Pakistan la rabbia degli islamisti : La parola fine a un calvario di quasi dieci anni l’ha messa il presidente della Corte suprema pachistana Saqib Nisar. «La tolleranza è il principio base dell’islam», ha spiegato nella sentenza di assoluzione di Asia Bibi. E dunque era impossibile condannare la 47enne cristiana, madre di cinque figli, sulla base di accuse, oltretutto infondate, di b...

Asia Bibi e il silenzio degli indecenti : Roma. Ieri mattina, alle 9 ore di Islamabad, il presidente della Corte suprema del Pakistan, Mian Saqib Nisar, ha letto la sentenza che ha rimesso in libertà Asia Bibi, la madre di famiglia cattolica che dal 2009 è in carcere perché rea di blasfemia. Condannata due volte a morte per aver insultato i