Arriva la manovra

Nella manovra Arrivano gli aumenti sulle sigarette : I fumatori erano stati avvisati. Adesso c'è la conferma definitiva: stanno, infatti, arrivando aumenti a pioggia sulle aliquote delle accise che già gravano su tutti i tabacchi lavorati. L'ultima versione della legge di Bilancio ha confermato i rincari che erano stati previsti Nella bozza precedente. Stando alla relazione tecnica, che accompagna la manovra economica e che la Stampa ha reso pubblica, "l'incremento della fiscalità potrebbe essere ...

In manovra Arriva l’aumento delle sigarette : + 10 centesimi a pacchetto : In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la manovra «l’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo». ...

Manovra - legge di Bilancio Arrivata alla Camera : La legge di Bilancio è arrivata alla Camera dei deputati. Lo annunciano fonti parlamentari della maggioranza. Nelle prossime ore la presidenza assegnerà il ddl alla Commissione Bilancio per l'esame.

Manovra - bozza : Arriva centrale progettazione - 300 assunzioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - bozza : Arriva Investitalia - cabina regia investimenti a Chigi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vigilia di manovra in Parlamento. Conte fiducioso : "Arriva domani". Ma nei 5 Stelle si tratta sulla cabina di regia degli investimenti : L'ultimo metro della manovra prima del suo arrivo in Parlamento è una riunione fiume in notturna a palazzo Chigi. È il metro dell'affanno, di chi sa che il traguardo è vicino ma anche che il fiato è corto. Il testo doveva essere trasmesso undici giorni fa alle Camere, ma ancora si scrive, si corregge, si tratta. Con i 5 Stelle che non vogliono lasciare nulla al caso e soprattutto discutono al loro interno per chi ...

Manovra - testo in Parlamento - Arriva flat tax al 15% sulle ripetizioni - terreni gratis a chi fa il terzo figlio : Manovra, testo in Parlamento La legge di Bilancio arriverà il Parlamento mercoledì prossimo, con 12 giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista dalla legge. Lo hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi del M5s e della Lega. Il testo è ora al vaglio della Ragioneria e del Mef. L’ultima bozza di cui dà conto l’agenzia Ansa è di 115 articoli e contiene alcune novità. La flat tax al 15% sarà applicata per esempio anche agli insegnanti che ...

Sud - più soldi dalla manovra. E Arriva la flat tax per le ripetizioni : Ora nel ddl di Bilancio 2019 si stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le Pa centrali devono trasmettere ai ministri del Sud e dell'Economia i loro programmi di spesa, ai fini della ...

Manovra - testo in Parlamento mercoledì. Arriva flat tax al 15% sulle ripetizioni - 1000 assunzioni a ispettorato del lavoro : La legge di Bilancio arriverà il Parlamento mercoledì prossimo, con 12 giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista dalla legge. Lo hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi del M5s e della Lega. Il testo è ora al vaglio della Ragioneria e del Mef. L’ultima bozza di cui dà conto l’agenzia Ansa è di 115 articoli e contiene alcune novità. La flat tax al 15% sarà applicata per esempio anche agli insegnanti che danno lezioni ...

Manovra - Arriva il fondo risparmio "pensioni d'oro" (già dal 2019) : Un contributo di solidarietà: prende forma il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe introdurre per 5 anni per i...

Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto con Standard & Poor’s? Borsa in calo - lo spread Arriva fino a 317 : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Manovra economica : Arriva la bocciatura da parte dell'Unione Europea : Nonostante la fermezza del Governo M5S - Lega ad andare avanti con l'attuale impostazione della Manovra economica l'Unione Europea ha ufficialmente, e per di più a mercati aperti, bocciato il Documento Programmatico di Bilancio inviatogli dal Governo italiano. Una bocciatura totale comunicata [VIDEO]intorno alle ore 15:00 italiane e che, fondamentalmente, sarebbe dovuta alla deviazione dal percorso europeo di riduzione del deficit. Si tratta ...

