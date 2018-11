Apple | uno studio sul cuore senza precedenti

Apple - Samsung e l'Antitrust : uno sguardo oltre la multa : Da qui a parlare di obsolescenza programmata, il passo è breve, e infatti la decisione del Garante è stata presentata come la prima al mondo a riconoscere e condannare questa pratica che renderebbe ...

Dario Conti ci ha lasciato : con la sua Dataport fu uno dei pionieri di Apple in Italia - : ... richieste di un parere sulle analisi del mondo Apple , e Dario non si sottraeva mai perché era quello il mondo a cui apparteneva, il mondo che aveva contribuito a creare da pioniere nel nostro paese ...

Apple annuncia uno "special event" per il 30 ottobre : Apple torna a stuzzicare la curiosità di fan e addetti ai lavori con un nuovo evento . Un evento che si terrà il prossimo 30 ottobre a Brooklyn, New York, e che sarà "special" , come si legge sulla ...