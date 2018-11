Apple | su App Store per Mac rimosse 11 categorie di applicazioni

Spotify per Apple Watch - disponibile la prima beta : L’applicazione di streaming più famosa ed utilizzata al mondo sta per avere la sua versione anche per lo smartWatch più venduto al mondo. L’app di Spotify sembra essere, infatti, in dirittura d’arrivo anche per Apple leggi di più...

Apple aggiunge iPhone 5 all’elenco dei prodotti “vintage e obsoleti” : Apple ha aggiornato questa settimana la sua lista di prodotti vintage e obsoleti per fare una notevole aggiunta. A partire dal 30 Ottobre, l’iPhone 5 verrà classificato come vintage negli Stati Uniti e obsoleto nel resto del mondo. Per coloro che leggi di più...

Apple : uno studio sul cuore senza precedenti : Lo scorso Novembre, i proprietari di Apple Watch hanno iniziato a ricevere e-mail di reclutamento da Apple. L’azienda era alla ricerca di possessori del suo smartwatch che partecipassero all’Apple Heart Study, un’indagine condotta da Stanford sull’abilità del wearable di rilevare ritmi leggi di più...

Apple non dirà più quanti iPhone vende. E crolla : Maddalena Camera Per Apple, quello annunciato giovedì in tarda serata, è stato il miglior bilancio di sempre sui 12 mesi, 269 miliardi di dollari di ricavi e 59 di utili, eppure ieri il titolo ha ...

Apple non rivelerà più il numero di iPhone - iPad e Mac venduti in ogni trimestre : Apple ha da poco annunciato i risultati di vendite dell’ultimo trimestre. Questo ha evidenziato un numero di iPhone venduti abbastanza alto, ma che si aggira intorno alle stesse cifre registrate nello stesso periodo dell’anno scorso; anche leggi di più...

In quest'èra di techlash - Apple ha un vantaggio - nonostante il calo in Borsa - : Roma. Giovedì migliaia di impiegati di Google nelle sedi dell'azienda sparse per il mondo sono usciti dai loro uffici per protestare contro i casi di abusi sessuali commessi da alcuni dirigenti e rivelati dal New York Times. In alcune occasioni, ha rivelato il giornale americano, ...

AppleCare+ disponibile per Mac anche in Italia : AppleCare+ è un piano assicurativo davvero interessante anche se abbastanza costoso. Fino a oggi in Italia, erano rimasti esclusi da questa pratica i Mac, non andando quindi a coprire i possibili danni accidentali nemmeno con leggi di più...

Banche - lusso e Fca danno slancio a Piazza Affari - Apple colpisce il Nasdaq : Questo dovrebbe convincere la Federal Reserve a tirare dritto con la normalizzazione della sua politica monetaria nonostante le critiche della Casa Bianca. In questa prospettiva risalgono i ...

Giù Apple dopo conti. Bene Piazza Affari con spread a 290 punti : ... a breve termine, ad esempio, i prossimi trimestri,, l'economia potrebbe risentirne negativamente». Lo afferma l'agenzia Dbrs secondo cui il problema principale è se il Governo riuscirà a «formulare ...

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

Questo Apple Store non s’ha da fare - Stoccolma dice no in difesa della sua piazza più amata : Apple non potrà costruire il suo negozio moderno in uno dei parchi più antichi di Stoccolma, il Kungsträdgården. “I parchi cittadini sono un po’ dei luoghi sacri a Stoccolma”, come sottolinea il capogruppo dei verdi della capitale svedese. Forse per Questo Apple ha pensato, anzi, sognato, di metterci al centro uno dei suoi “templi hi-tech”. Ma l’idea è stata ripudiata con decisione e sdegno sia dalla ...

Paradosso Apple : conti record - ma in Borsa perde il 7% : Paradossi della Borsa: la Apple ha archiviato il suo migliore anno di sempre, con un quarto trimestre fiscale da record grazie a un aumento dei prezzi degli iPhone e a livelli senza precedenti delle vendite dei suoi servizi e dei dispostivi indossabili. Tuttavia il colosso tecnologico ha dato previsioni deludenti per il trimestre in corso, quello ...

Apple considera iPhone 5 obsoleto : ecco cosa cambierà per il melafonino : Non buonissime notizie arrivano sul conto di iPhone 5, definito ormai 'vintage' od 'obsoleto', a seconda se si parli di Stati Uniti o resto del mondo. Il melafonino del 2012, che ha segnato la storia del segmento, cambia categoria, avendo superato i 5 anni d'età. Questo, però, non significa che il produttore californiano cesserà di prendersene cura, visto che di recente si sta predisponendo per il lancio di un programma di riparazione dedicato a ...