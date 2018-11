Appello per l' Agordino

L'Appello di Carlo Verdone per andate a votare al referendum su Atac : Carlo Verdone in un video sulla pagina Facebook Mobilitiamo Roma si rivolge ai cittadini di Roma e li sprona ad andare a votare al referendum consultivo per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma: "L'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente

F1 - il Tribunale d’Appello della FIA dà ragione alla Renault : confermata la squalifica di Monza per Grosjean : I giudici hanno confermato la squalifica comminata al termine del Gp di Monza a Grosjean per una irregolarità del T-Tray Niente da fare per il Team Haas, il Tribunale d’Appello della FIA ha confermato la squalifica comminata a Grosjean al termine del Gp di Monza, escluso per una irregolarità al T-Tray rilevata dalla Renault dopo la corsa italiana. La scuderia americana aveva fatto ricorso presentando un corposo dossier, basato ...

Personale ATA - l’Appello di Mattioli : preoccupazioni per internalizzazione : Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP-Confindustria, ha ultimamente esternato le sue preoccupazioni circa il Personale ATA e le azioni da parte del parlamento per l’internalizzazione di tale categoria di lavoratori. Ricordiamo che ANIP è un’associazione di categoria che riunisce le più importanti aziende riguardanti il cleaning e i servizi integrati. Personale ATA, Mattioli: ‘Un processo che interessa 12mila lavoratori’ In ...

Cagliari - abusi su moglie e figli : condanna ridotta in Appello/ Ultime notizie : minacce e violenze per 20 anni - IlSussidiario.net : abusi su moglie e figli per 20 anni: condanna ridotta in appello. Cagliari, minacce e violenze: ma è pronto per il ricorso il Cassazione

Appello di Milano - Torino e Genova : 5 scelte per liberare i conti dei Comuni : A livello nazionale la politica si scambia accuse quotidiane sulla «rovina del Paese», ma sulla finanza locale trova una piattaforma comune. irpef 27 ottobre 2018 Fisco, nel 2019 possibili aumenti ...

Luigi Di Maio - l'Appello disperato a Salvini : 'Se non blocchiamo la Tav - implode il M5s' : La faccia di Luigi Di Maio parlava da sola, quando di domenica mattina a Roma ha incontrato Matteo Salvini per un vertice straordinario. Il suo livello di disperazione è a un punto talmente avanzato ...

"Il Pd capisca gli sbagli fatti. Abbiamo perso abbastanza". L'ultimo Appello di Zingaretti : Il Pd "capisca gli sbagli fatti. Abbiamo perso abbastanza". A sostenerlo, intervista dal Corriere della Sera, è Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del partito che smentisce invece una possibile candidatura a sindaco di Roma: "è una domanda che deve aver suggerito qualcuno che non vuole che io faccia il segretario del Pd". "Spero - insiste - che ci si renda conto degli errori fatti: Abbiamo perso un referendum, le ...

Nick Luciani dei Cugini di Campagna ha perso tutto/ "Addio vita agiata - faccio un Appello a Carlo Conti..." : Nick Luciani dei Cugini di Campagna ha perso tutto, il vocalist dice"Addio alla sua vita agiata" e fa un appello a Carlo Conti per partecipare a Tale e Quale Show. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Morte Kashoggi - l'Appello dell'ex Ministro dello sport Lotti : 'Bloccare la finale di Supercoppa italiana a Riad' : I riflessi dell'assassinio di Istanbul stanno provocando reazioni da ogni parte del mondo e l'eco del caso si è spinta fino all'Italia, dove potrebbe addirittura avere conseguenze sul mondo del ...

Nick dei Cugini di campagna rivela di essere sul lastrico : “Lancio un Appello a Carlo Conti perché mi inviti a Tale e quale show” : “La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. È come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato poco”. A rivelarlo è l’ex cantante del gruppo I Cugini di campagna, Nick Luciani, che anni fa aveva scelto di intraprendere la carriera solista ed ora si trova in gravi difficoltà economiche. “lo, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen – ha raccontato in ...

FABRIZIO CORONA E ILARY BLASI - VIDEO LITE/ L'Appello fallisce : 100 mila follower per lei (Grande Fratello Vip) : FABRIZIO CORONA contro ILARY BLASI: VIDEO LITE Grande Fratello Vip. L'audio inedito e il camerino distrutto dopo lo scontro con la conduttrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Forteto - nel nuovo Appello 14 anni e 10 mesi per Fiesoli : Riconosciuta la violenza di gruppo. Per ora non andrà in carcere. I legali: "Ricorreremo in Cassazione"

Forteto - nell'Appello bis 14 anni e 10 mesi per Fiesoli : Riconosciuta la violenza di gruppo. Per ora non andrà in carcere. I legali: "Ricorreremo in Cassazione"

Milano - centinaia in fila per trovare un donatore di midollo per il piccolo Alessandro : l’Appello partito dai social : Si sono messi in fila a centinaia, pazientemente, aspettando il proprio turno davanti ai gazebo organizzati a Milano dall’Admo, per farsi prelevare un tampone con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile per il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. L’appello era stato lanciato su Facebook dai genitori del ...