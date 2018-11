Antonio Tajani | ' Disoccupazione in crescita e risparmi in fumo | il Governo ha fallito'

Blastingnews

(Di sabato 3 novembre 2018) Con un'intervista a Radio Radicale, il numero due di Forza Italia, il Presidente del Parlamento Europeo, ha detto la sua sulla manovra finanziaria, dichiarandosi preoccupato per gli ultimi dati dell'economia italiana e criticando la misura del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5S VIDEO. Egli ha dichiarato: Sono molto preoccupato per i dati sullache continua a crescere e quando si perde il lavoro si perde la liberta'. Liberta' e dignita'. Dopo i dati di ieri suzero, significa che c'è qualcosa che non funziona nella nostra economia. Evidentemente non c'è fiducia neanche nella manovra che si sta facendo. Se non sono stati rinnovati 40mila contratti ad agosto, se non c'è, se aumenta ancora il tasso di, vuol dire che l'Italia è in grande difficolta'. L'ex Commissario europeo per l'industria e ...