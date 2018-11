Anticipazioni Una Vita | Elvira Valverde viene minacciata da Adela

I bastardi di Pizzofalcone 2 - una passione che uccide : Anticipazioni puntata 29 ottobre : Lunedì 29 ottobre, in prima serata su Rai1 a cominciare dalle 21.25, viene trasmessa la quarta puntata della seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, la fiction poliziesca ambientata a Napoli campione di ascolti che ha visto rinnovare il proprio progetto per un secondo atto proprio in virtù dell’affetto del pubblico che l’ha sempre premiata con alte percentuali di share durante la prima stagione. Quest’affetto non è ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 3 novembre 2018 : anticipazioni puntata 579 di Una VITA di sabato 3 novembre 2018: Simon consola Adela, che è fuggita dopo il rifiuto di Carlos. Suor Genoveva intende riportare Adela al convento e infatti, nonostante l’opera di dissuasione di Simon, la ragazza vuole tornare in clausura. Casilda chiede a Rosina il permesso per ospitare Carmen in soffitta fino a quando non avrà trovato un nuovo lavoro; Rosina accetta. Maria Luisa decide di intervenire alle ...

Una Vita Anticipazioni 3 novembre 2018 : Dichiarata Cayetana morta, nonostante il mancato ritrovamento del corpo, Mendez chiude tutti i casi di omicidi collegati alla Dark Lady. Intanto Simon consola Adela: Carlos ha negato di conoscerla!

Una Vita Anticipazioni 2 novembre 2018 : Simon rintraccia Carlos - l'amore di Adela : Mentre il corpo di Cayetana non si trova da nessuna parte, Simon rintraccia Carlos, l'amore giovanile di Adela.

Una Vita Anticipazioni : ADELA contro ELVIRA - ecco perché : Nei prossimi mesi, a Una Vita, ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) riuscirà a tornare nel quartiere di Acacias ma, a differenza di quanto aveva sognato, non potrà stare nuovamente con l’amato Simon Gayarre (Jordi Coll): quest’ultimo infatti, proprio quando la figlia di Arturo (Manuel Regueiro) si presenterà in città, avrà già sposato ADELA (Marian Arahuetes) e non se la sentirà di mandare a monte l’unione sacra con lei. Stando a ...

Il finale di Private Eyes 2 rimandato di una settimana : cosa ne sarà di Matt Shade? Anticipazioni 8 novembre : Il finale di Private Eyes 2 è stato rimandato. Chi pensava che la prossima settimana, al giovedì sera, su Rai4 avrebbe trovato ben quattro episodi, gli ultimi, della serie, si è sbagliato e di grosso. A quanto pare la programmazione della rete cambierà nei prossimi giorni e gli ultimi quattro episodi della serie andranno in onda divisi tra l'8 e il 15 novembre. Questo significa che i fan di Matt Shade avranno ancora tempo per scoprire cosa ...

Anticipazioni - Una Vita : Ursula in pericolo - un personaggio misterioso la spia : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra in onda da lunedì a sabato sulle reti Mediaset. Le Anticipazioni delle nuove puntate italiane si soffermano su Ursula e Blanca Dicenta, interpretate dalle attrici Montserrat Alcoverro ed Elena Gonzalez. Se la nuova darklady sara' in pericolo per colpa di un personaggio misterioso, la piccola Dicenta approfittera' della partenza di Samuel per scambiarsi ...

‘Una Vita’ : Anticipazioni puntata 578 di giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018 : Teresa tra la vita e la morte / Una vita anticipazioni puntata 578 di Una vita di giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018: Mauro salva Teresa dall’incendio. La Sierra viene ricoverata in ospedale, priva di sensi. I... L'articolo ‘Una Vita’: anticipazioni puntata 578 di giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018 proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Una Vita Anticipazioni : Cayetana muore tra le fiamme - Fabiana trova l'amore : Una Vita anticipazioni: la morte di Cayetana Sara Miquel scuotera' gli animi degli abitanti di Acacias 38. La figlia di Fabiana, dopo aver scoperto di non essere la responsabile dell'omicidio di Tirso, si lascera' avvolgere dalle fiamme, certa di non avere più nulla da spartire con la sua esistenza ormai rovinata. Che cosa le aspetterebbe, se non il carcere e l'umiliazione perenne? Consapevole di ciò, la dark lady camminera' lenta verso il rogo, ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018 : anticipazioni puntata 578 di Una VITA di giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018: Mauro salva Teresa dall’incendio. La Sierra viene ricoverata in ospedale, priva di sensi. I pompieri salvano tutti i domestici e le signore rimaste nella soffitta, ma le condizioni di Jaime Alday sono gravi e l’uomo viene condotto in ospedale d’urgenza. Ursula avverte Samuel che corre alla clinica, raggiunto da Blanca. María Luisa sospetta che ci sia ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 5-10 novembre 2018 : Blanca e Samuel si baciano! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 5 novembre a sabato 10 novembre 2018: Teresa e Mauro lasciano il quartiere! Tra Blanca e Samuel è amore! Anticipazioni Una Vita: Teresa e Mauro partono per Antibes! Blanca contesa tra i fratelli Alday! Arturo lancia un pericoloso ultimatum ad Antonito che decide di lasciare il quartiere! Adela ritorna, Fabiana vive momenti molto difficili! Con la partenza di Mauro e Teresa per Antibes comincia ...

Una Vita Anticipazioni 1 novembre 2018 : Teresa e Jaime sono stati tratti in salvo dalle fiamme ma le loro condizioni sono critiche e vengono ricoverati d'urgenza.

Una Vita Anticipazioni : CAYETANA MUORE ma FABIANA SI CONSOLA con… : Nelle puntate italiane di Una Vita assistiamo oggi alla morte di CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel, QUI la nostra intervista all’attrice), dopo la quale molte cose cambieranno nella telenovela spagnola. Tanto dolore, ad esempio, è in arrivo per FABIANA Aguado (Inma Perez Quiros): già disperata per la morte della figlia CAYETANA (Sara Miquel), la domestica dovrà infatti piegarsi al potere di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), la quale, ...