Annamaria Berrinzaghi | ecco la mamma di Fedez

caffeinamagazine

(Di sabato 3 novembre 2018), forse non tutti lo sanno, ma è proprio lei l’artefice del successo del figlio, Federico Lucia, conosciuto da tutti come. La sua è una la figura che non compare, ma è sempre in prima linea. Si chiama, ma tutti la chiamano Tatiana. È sposata con Franco Lucia e da anni gestisce in maniera brillante gli affari del figlio. Negli Stati Uniti hanno un termine specifico per definire una figura così: “momager“.e manager,è una vera donna d’affari sempre in prima linea per difendere patrimonio e interessi del rapper. Biondissima, grintosa e tatuata proprio come, Tatiana è una vera “forza della natura” così come la descrivono gli addetti ai lavori. Proprio come ladi Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, anche lei ha sempre appoggiato le scelte del figlio e l’ha incoraggiato a seguire le sue passioni e i sogni. (Continua a ...