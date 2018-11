Amore | gioia e ottimismo nei «paesaggi» di Sannino

Barbara Fettolini - la mamma morta sulla A8 : l'Amore per le bambine e la gioia per il primo giorno di scuola : Ha pensato alle sue bimbe, sedute in auto dietro a lei, assicurate ai seggiolini della loro Clio, che pochi istanti prima era stata violentemente tamponata in autostrada. Voleva proteggerle, ma era ...