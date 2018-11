Allo Stadio di Domiziano in mostra La Forza degli Dei e degli Eroi

romadailynews

(Di sabato 3 novembre 2018) The strength of gods and heroes, un titolo evocativo per un’esposizione che racchiude la simbologia dell’artista Ciro Palumbo. A Roma dal 27 ottobre al 25 novembre La mitologia e la cultura pop si incontrano e si fondono nelle opere di Ciro Palumbo, artista torinese e protagonista di numerose personali in Italia e all’estero. The strength of gods and heroes (LaDei e) è il titolo della, prodotta e organizzata da Canova e curata da Angelo Crespi, che dal 27 ottobre fino al 25 novembre sarà esposta a Roma all’interno dellodi, sito archeologico sottostante Piazza Navona e patrimonio UNESCO. Non solo Roma, in programma un doppio appuntamento per presentare questo artista “pop”: lafa parte infatti della rassegna del progetto StArt Mondadori Retail, caratterizzato da un calendario di eventi dedicati alla proposta delle nuove icone Pop, ...