Allerta Meteo | nuovo pesantissimo avviso di Estofex | piogge torrenziali | grandine e

Maltempo Roma : Regione Lazio conferma Allerta meteo : Maltempo: Campidoglio, Regione Lazio conferma allerta meteo. Resta attivo il Centro Operativo Comunale. A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del ...

Allerta Meteo Estofex : attesi fenomeni intensi - occhio a Sicilia e Sardegna : Allerta meteo Estofex - Maltempo al Sud, occhio a Sicilia e Sardegna. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo...

Maltempo Abruzzo : situazione in miglioramento - Allerta Meteo “gialla” : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti, ha emesso per oggi, sabato 3 novembre 2018, un’allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico localizzato su tutta la Regione. L’avviso si riferisce “alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei ...

Allerta Meteo “rossa” in Sicilia : scuole chiuse a Palermo - “limitare gli spostamenti” : Allerta Meteo rossa oggi in tutta l’area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico, in considerazione di precipitazioni “a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia con ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul ciclone del weekend : temporali violentissimi al Sud : 1/32 ...

Allerta Meteo Sicilia - scuole chiuse anche a Trapani : ecco tutti i Comuni senza lezioni Sabato 3 Novembre : anche sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha disposto per domani la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado. La decisione dopo l’emanazione dell’Allerta Meteo rossa da parte del dipartimento regionale della Protezione civile. Le scuole rimarranno quindi chiuse domani, Sabato 3 Novembre, a Palermo, Agrigento, Trapani, Sciacca, Petralia Soprana e Partinico. ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo ...

Sicilia Allerta Meteo Rossa per Sabato 3 Novembre : La circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest, nel corso della giornata di Sabato 3 Novembre, favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni peninsulari, mantenendo invece condizioni di spiccata instabilità sulla Sicilia, in estensione dalla serata alla ...

Maltempo Sicilia : strade chiuse e Allerta Meteo a Sciacca : Continua ad essere critica a Sciacca (Ag) la situazione legata al Maltempo delle ultime ore. Il sindaco Francesca Valenti ha diramato una nuova allerta meteo, stavolta con codice è rosso valida fino alle 24 di domani. Le ultime due allerta erano state arancioni. Le previsioni fino a domani indicano ulteriori piogge di forte intensità. Le ultime precipitazioni hanno causato l’esondazione del torrente Cansalamone, con gravi conseguenze per ...

Allerta Meteo Lazio : confermata criticità arancione - ancora attivo il Coc : A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Lo fa sapere il Campidoglio precisando che proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del maltempo. Dal pomeriggio di giovedì 1 novembre sono state oltre 240 ...

Allerta Meteo - violento ciclone in arrivo sull’Italia nel weekend : allarme rosso in Sicilia - forte maltempo in tutto il Sud [MAPPE] : 1/24 ...

Allerta Meteo Sardegna : ancora maltempo nel weekend : Nuova Allerta Meteo in Sardegna. Il Centro Polifunzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un bollettino per condizioni Meteo avverse per piogge e temporali dalla serata di domani 3 novembre e per le successive 30 ore, cioè fino alla mezzanotte dei domenica 4 novembre. Si prevedono “precipitazioni sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità. I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ...

Diramata una nuova Allerta Meteo : il bollettino della protezione civile : Sulla base delle ultime previsioni meteo il dipartimento della protezione civile ha valutato l'allerta meteo rossa sulla...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme rosso in Sicilia - arancione nel Lazio - sulle Dolomiti e per la piena del Po : Allerta Meteo – La circoLazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest, nel corso della giornata di domani, sabato 3 novembre, favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni peninsulari, mantenendo invece condizioni di spiccata instabilità sulla Sicilia, in estensione ...

Allerta Meteo Sicilia - scuole chiuse domani a Palermo. Il Sindaco : “limitate gli spostamenti - massima prudenza” : scuole chiuse domani a Palermo a causa del maltempo. Gli uffici stanno predisponendo l’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal Sindaco, Leoluca Orlando. La Sicilia, infatti, resta nella morsa del maltempo con disagi, allagamenti e smottamenti registrati oggi da un capo all’altro dell’Isola. E per domani la Protezione civile ha diffuso un bollettino di Allerta Meteo rossa che riguarda tutta l’area nord ...