Allerta Meteo Calabria | Domenica 4 Novembre allarme arancione a Reggio | Catanzaro e

Allerta Meteo Sardegna - condizioni in peggioramento : criticità arancione in gran parte dell’Isola : Peggiorano le condizioni Meteo in Sardegna, dove la protezione civile regionale in tarda mattinata ha diffuso preallarme di livello arancione (criticita’ moderata) per rischio idrogeologico esteso a tutta la parte meridionale e orientale dell’isola, inclusa l’intera Gallura. L’Allerta e’ previsto dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domenica. L'articolo Allerta Meteo Sardegna, condizioni in peggioramento: ...

Napoli - incubo bomba d'acqua : Allerta Meteo domenica dalle 11 : La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 11 di domenica mattina. Su tutta la Campania il livello di criticità idrogeologica connessa alle ...

Allerta Meteo - nuove piogge in arrivo al Nord/Ovest : il Po si ingrosserà ulteriormente : I valori del fiume Po non subiranno variazioni nelle prossime 36 ore, mentre e’ atteso un nuovo incremento dalla notte di domenica nel tratto piemontese del fiume. E’ quanto rileva l’AIPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, che in un comunicato precisa che “in relazione ad una nuova perturbazione che interessera’ il Piemonte Occidentale si ritiene probabile il superamento della soglia 1 in ...

Maltempo a Roma - restano attivi l’Unità di Crisi e il COC del Campidoglio per l’Allerta Meteo : A seguito del Bollettino di criticita’ idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticita’ arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unita’ di Crisi Locale (Ucl) municipali. Lo comunica il Campidoglio. Proseguono le attivita’ per fronteggiare gli effetti del Maltempo. Dal pomeriggio di giovedi’ 1 novembre ...

Maltempo Agrigento : Allerta Meteo codice “rosso” - chiuse aree archeologiche : Notte di lavoro ad Agrigento, nella sala operativa della Protezione Civile Comunale allestita nella scuola media Castagnolo, dove è stata seguita costantemente la situazione Maltempo: l’allerta meteo codice “rosso” è in vigore fino alla mezzanotte. Chiusa alle visite il Parco Archeologico Valle dei Templi, l’area del Pino di Pirandello al Caos e l’area archeologica di Eraclea Minoa. “Siamo vicini – ...

Allerta Meteo Sardegna : piogge e temporali - codice “giallo” esteso alla Gallura : Da stasera l’Allerta Meteo codice “giallo” in Sardegna per rischio idrogeologico e idraulico è estesa anche alla Gallura: scatterà dalle 18. L’avviso della Protezione civile regionale, valido fino a mezzanotte, riguarda tutta l’area meridionale e la parte orientale fino all’ex provincia di Olbia-Tempio. Un altro avviso riguarda le condizioni Meteo avverse per piogge e temporali attese dalle 18 di oggi per le ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso di Estofex : piogge torrenziali - grandine e tornado in Sicilia - nubifragi su Sardegna e Centro-Sud : Allerta Meteo – nuovo ciclone nel Mediterraneo in questo weekend ed Estofex lancia nuovi avvisi in merito. Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo centro-meridionale principalmente per nubifragi. Livello di Allerta 2 anche per parti della Sicilia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, tornado e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per l’Algeria nordorientale, principalmente per ...

Maltempo Roma : Regione Lazio conferma Allerta meteo : Maltempo: Campidoglio, Regione Lazio conferma allerta meteo. Resta attivo il Centro Operativo Comunale. A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del ...

Allerta Meteo Estofex : attesi fenomeni intensi - occhio a Sicilia e Sardegna : Allerta meteo Estofex - Maltempo al Sud, occhio a Sicilia e Sardegna. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo...

Maltempo Abruzzo : situazione in miglioramento - Allerta Meteo “gialla” : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti, ha emesso per oggi, sabato 3 novembre 2018, un’allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico localizzato su tutta la Regione. L’avviso si riferisce “alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei ...

Allerta Meteo “rossa” in Sicilia : scuole chiuse a Palermo - “limitare gli spostamenti” : Allerta Meteo rossa oggi in tutta l’area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico, in considerazione di precipitazioni “a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia con ...

