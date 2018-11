Allerta maltempo | l’allarme della Protezione Civile | “In Veneto situazione apocalittica”

Maltempo. In Sicilia rimane la pre-Allerta : La Sicilia non è uscita dall’emergenza Maltempo. La Protezione civile regionale ha mantenuto anche per la giornata di lunedì le

Maltempo : 12 morti in Sicilia - oggi Allerta arancione sul Centro-Nord - : Nove delle vittime sull'isola hanno perso la vita in una villetta abusiva a Casteldaccia. A Corleone si cerca un medico disperso. oggi allerta arancione su Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio

"Il clima sta cambiando e l'Italia è impreparata" : maltempo - è ancora Allerta : Grido d'allarme di Legambiente: "Urgenti piano nazionale di adattamento al clima e normativa che fermi il consumo di suolo"...

Maltempo - ancora pre-Allerta in Sicilia : 7.20 La Protezione civile regionale della Sicilia mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta, con un bollettino diffuso sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico di livello giallo. Proseguono le ricerche del medico disperso a Corleone. Ed è allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Pesante il bilancio delle vittime e dei danni: in una settimana si contano 30 morti in tutto il Paese, 12 dei quali in ...

Maltempo Sicilia : Allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale Siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di “Attenzione“, con un bollettino diffuso ieri sia in riferimento al rischio idrico sia al rischio idrogeologico. Il livello è “giallo”. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Sicilia : domani ancora maltempo : La Protezione Civile Regionale mantiene anche per domani, per la Sicilia occidentale, le condizioni di pre-Allerta, con un bollettino diffuso oggi pomeriggio che sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico riporta il livello a giallo. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani ancora maltempo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Allerta arancione in Valcamonica ma riapre la ferrovia : Brescia, 4 novembre 2018 - L'ondata di Maltempo che ha flagellato la Vallecamonica, nel bresciano, non accenna a diminuire e gia' nelle prossime ore l'allerta e' tornata ad essere arancione per venti ...

Maltempo. Domani Allerta arancione su Veneto - Piemonte - Emilia-Romagna e Lazio : Mentre si continuano a contare i danni e le vittime, il maltempo imperversa sull’Italia con temporali e vento forte. Per

Maltempo - da lunedì 5 Allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia-Romagna e Lazio : La Protezione civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: da domani lunedì 5 novembre allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Disagi anche in Saredegna, dove un pastore nel cagliaritano ha perso una trentina di pecore. Nella Sicilia occidentale per domani è prevista allerta giallo.Continua a leggere

Maltempo : Allerta arancione su 4 regioni : ANSA, - ROMA, 4 NOV - Ancora temporali e venti forti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulle regioni meridionali. E da domani allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. ...

Allerta maltempo arancione in Veneto - Piemonte - Emilia - Lazio : Roma, 4 nov., askanews, - Il maltempo non si placa il Dipartimento della Protezione civile ha emanato un'Allerta arancione per il Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. E sono previsti ancora ...

Allerta Meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...