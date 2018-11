Alivia aveva 9 anni È morta per salvare i suoi due fratellini

dilei

Alivia a 9 anni muore coi fratellini: aveva provato a salvarli da un'auto

(Di sabato 3 novembre 2018) Sacrifica la propria vita per provare aquella dei due, 9, è oggi il simbolo di una lotta ai drammi stradali. Un’eroina che gli USA ricordano e omaggiano. Un gesto incosciente alla guida, un sorpasso frutto di frustrazione ingiustificate alla guida, ha stravolto la vita di una famiglia, ponendo fine a quella di una dolce bambina di soli 9. Il tutto è avvenuto negli Stati Uniti, a Rochester – Indiana. Alyssa Sheperd, 24, ha sorpassato uno scuolabus in sosta alla fermata. Lo ha fatto con il suo enorme pick-up, senza rendersi conto nello scatto d’avere dinanzi quattro bambini appena scesi dal mezzo parcheggiato. Uno di loro è rimasto gravemente ferito. Il suo nome non è stato citato dai media americani. Altri due, gemelli, portano il nome di Mason e Xzavier, di soli 6. Sono deceduti in seguito alle ferite riportate, nonostante il ...