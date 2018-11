Alimenti | Avicola Sagittario | richiamo di lotti uova di gallina | “nessun rischio

meteoweb.eu

: Salmonella nelle uova della Avicola Sagittario: ritirati 6 lotti dai negozi - Consumatrici : Salmonella nelle uova della Avicola Sagittario: ritirati 6 lotti dai negozi -

(Di sabato 3 novembre 2018) “In relazione alla comunicazione di una problematica dimicrobiologico relativo ad alcunididel nostro allevamento“, l’snc desidera precisare “che NON RISULTANOCONTAMINATE DA SALMONELLA, così come dalle ultime analisi effettuate in data 9 ottobre 2018 presso il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, e comunicateci in data 23 ottobre 2018, che hanno rilevato la totale assenza di salmonella nelle nostre. Il problema si è verificato, invece, solo in 2 dei 5 capannoni attivi, nei quali è stata riscontrata nella sola pollina delle galline e non nelle. In ogni caso, con l’intento di rassicurare i nostri consumatori, abbiamo predisposto, come previsto dalla normativa vigente, ildeisegnalati assumendocene l’intero onere. Non comprendiamo, tuttavia, come sia possibile che ilda noi inviato ...