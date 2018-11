Alena Seredova confessa | ' Con Buffon rapporto civile' Ma chiude a Ilaria D' Amico

Verissimo - Alena Seredova : 'Buffon? Sto bene ora che è a Parigi. Ho tanti sassolini' : Alena Seredova si racconta a Verissimo e spiega di e ssere arrivata a 40 anni e di aver raggiunto la serenità. Non dimentica però il periodo più difficile della sua vita, quando si è separata dal ...

Alena Seredova frecciatina a Gianluigi Buffon : ‘Io sono juventina e sono fedele’ : Alena Seredova, ospite, in esclusiva, sabato 3 novembre a Verissimo, parla di come abbia rivoluzionato la sua vita dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon e, per la prima volta, del suo nuovo amore Alessandro Nasi. A Silvia Toffanin, Alena racconta: “Inizialmente la delusione e il dolore sono stati pazzeschi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per mantenere una calma per proteggere i ragazzi. ...

Alena Seredova a Verissimo sono ancora la signora Buffon : Alena Seredova è stata ospite a “Verissimo”, parla della sua vita dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon dai cui non ha ancora completamente divorziato, o più precisamente: «sono divorziata qui in Italia, ma non in Repubblica Ceca» e, per la prima volta racconta del suo nuovo amore Alessandro Nasi. A Silvia Toffanin, Alena racconta: «Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo ...

“Un dolore immenso”. Alena Seredova a Verissimo. La confessione in tv : Sono trascorsi quattro anni dall’estate del 2014, quella che ha segnato la fine del matrimonio tra Alena Seredova e l’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon, folgorato dalla giornalista Ilaria D’Amico mentre già si parlava di crisi con la moglie, madre dei figli più grandi, Louis Thomas e David Lee. La showgirl ceca è tornata a parlare di quei momenti difficili nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.-- La conduttrice le ha ...

Alena Seredova torna a parlare di Gigi Buffon. E lancia una frecciatina : "Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui. Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli". Alena Seredova, ospite di Verissimo, torna a parlare della fine della sua storia con ...

