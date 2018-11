Aggressione razzista sulla Circum | sul web l' appello di De Gregorio

Un aiuto per Jerry - paralizzato dopo un' Aggressione razzista : Prima un pugno alle spalle, poi una serie di colpi mentre era a terra indifeso e inerme. L'aggressore continuava a colpirlo, insultandolo per il suo colore della pelle. un'aggressione razzista ai danni di Jerry Boakye, un ragazzo di 29 anni proveniente dal Ghana. Professione saldatore.Per lui è stata avviata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, al fine di sostenere le spese mediche e le continue terapie riabilitative di cui ...

Aggressione A CORTEO ANTIRAZZISTA BARI/ Ultime notizie e video : "la polizia caricava i manifestanti" : BARI , AGGRESSIONE a manifestanti anti Salvini al quartiere Libertà. Ultime notizie , CasaPound non ci sta e si difende: “Noi siamo stati provocati". L'episodio dopo le 22:00 di ieri(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Bari - Aggressione al corteo antirazzista contro Salvini : “Picchiati dai fascisti”. Due feriti. Casapound : “Noi provocati” : Aggrediti con cinghie e tirapugni, davanti a dei bambini, mentre tornavano a casa dopo aver preso parte a un corteo antirazzista . È successo a cinque persone nella serata di venerdì 21 settembre, nel quartiere Libertà di Bari , di fronte alla sede di Casapound . In due sono rimasti feriti: uno è Antonio Perillo, assistente dell’europarlamentare Eleonora Forenza della lista Tsipras, che è stato ferito alla testa ed è stato medicato con nove ...

Brindisi - Aggressione razzista a 17enne della Guinea : picchiato da un gruppo di coetanei : La causa sarebbe stata il saluto rivolto a una ragazza. Calci, pugni e insulti razzisti al 17enne che era in bicicletta. Un passante ha assistito alla scena e ha messo in fuga gli aggressori

