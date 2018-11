Aereo si schianta a Caorle | due morti

USA - Aereo della seconda guerra mondiale si schianta in autostrada : le devastanti conseguenze dell’impatto [VIDEO] : Il pilota alla guida dell’aereo storico coinvolto nel terribile impatto è sopravvissuto miracolosamente Incredibile e disastroso incidente aereo avvenuto negli USA: un velivolo storico dell’epoca della seconda guerra mondiale è precipitato rovinosamente sull’autostrada US 101 freeway, nei pressi di Los Angeles, in California. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato l’aereo al terribile impatto sull’asfalto: si trattava di un ...

Un Aereo si è schiantato a Giacarta : Appena tredici minuti dopo il decollo, con 188 persone a bordo The post Un aereo si è schiantato a Giacarta appeared first on Il Post.

Tragico incidente in Indonesia : si schianta Aereo di linea - 190 persone a bordo [GALLERY] : 1/9 ...

Calcio - dramma a Leicester : l’Aereo del presidente si schianta vicino al King Power Stadium : Una tremenda notizia ha scosso il Calcio inglese questa sera: l’aereo del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all’esterno del King Power Stadium prendendo immediatamente fuoco. Non è tuttora chiaro quanti fossero i passeggeri del volo, che è caduto immediatamente dopo il decollo, e quale fosse l’identità degli stessi. Srivaddhanaprabha è solito lasciare gli impianti attraverso il velivolo. Lo ...

Usa - Aereo si schianta su un'autostrada e prende fuoco tra le auto - : Momenti di terrore sulla Freeway 101 ad Agoura Hills, nella contea di Los Angeles. Il pilota è stato estratto illeso dai rottami grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi domato le ...

Catania - si schianta e muore con l'Aereo : 21.39 Una 45enne pilota è morta in un incidente in fase di decollo dall'Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia nel Catanese. L'ultraleggero ha avuto un' avaria precipitando fuori pista. La vittima è la sorella del deputato regionale di Sicilia Futura, Nicola d' Agostino. Sul posto i carabinieri di Giarre, i Vigili del fuoco e 118intervenuti per recuperare il corpo della donna. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incidente.

Usa - paura al parco : Aereo si schianta tra i vialetti e si incendia - due morti : Il velivolo leggero ha perso improvvisamente quota a circa un miglio dall'aeroporto, si è inclinato su un lato e poi si è schiantato a terra tra gli occhi increduli di decine di passanti che erano nel parco a piedi o in bici. Fortunatamente nessuno di loro è stato coinvolto nell'incidente ma per i due che erano a bordo non vi è stato scampo.Continua a leggere