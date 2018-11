Adesso le imprese hanno paura

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) Roma Il manifatturiero in Italia è in flessione e lo anche è la fiducia nelle performance future dell'industria italiana. La notizia, tutt'altro che positiva, arriva dall'indice Pmi (che tiene conto di ordini, occupazione, produzione, consegne e scorte) manifatturiero di ottobre, sceso a 49,2. Per la prima volta dopo due anni si tratta di un livello sotto la soglia di espansione, il più basso degli ultimi 46 mesi. Incidono le preoccupazioni legate al rallentamento di aree di esportazione chiave, Asia in testa, le incertezze politiche, la minore fiducia dellee i tassi di interesse più elevati che potrebbero essere determinati dall'aumento dello spread. Peraltro questo rallentamento coincide con una frenata dell'indice manifatturiero dell'area euro e della Germania in particolare. Così come un campanello d'allarme arriva dai dati del ministero delle Infrastrutture sul mercato ...