A Torino il M5S ha un problema La Tav

Sì Tav in piazza a Torino - contestati Appendino e M5S. Il 10 novembre si replica : Anche Torino, dopo Roma, dice "basta". Alcune centinaia di persone, circa 500, si sono radunate davanti alla Prefettura, nella centrale piazza Castello, per chiede una città "senza Appendino" tra bandiere sì Tav, vessilli olimpici e slogan contro l'amministrazione 5 Stelle. Una manifestazione spontanea, nata dal tam tam dei social sull'onda emotiva del no del Consiglio comunale alla Torino-Lione.A protestare sono soprattutto ...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

L’intesa M5s-Lega sulla Torino-Lione vacilla : Roma. Il problema non è tanto la recita, per sbracata che possa apparire. “E’ il gioco delle parti, e ci sta”, dicono i leghisti di governo se gli si chiede un commento sull’ultimo atto della crociata grillina contro la Tav in quel di Torino. Il problema, semmai, è il rischio che poi la messa in com

Industria e Commercio di Torino contro il M5S : 'Senza TAV saremo solo la provincia di Milano' : Industria e Commercio torinesi si schierano a favore della Tav. I presidenti di nove associazioni d'impresa , Amma, Ascom, Api, Cna, Collegio Costruttori, Confapi, Confartigianato, Confesercenti, ...

Torino - consiglio approva mozione No Tav. La Lega vota contro e il consigliere Ricca : “Fuga in avanti del M5S” : L’approvazione della mozione “No Tav” da parte del consiglio comunale di Torino ha provocato reazioni differenti tra i consiglieri dei due gruppi che governano il paese. Per la capogruppo pentastellata Valentina Sganga quella di oggi “è una grande vittoria”, il leghista Fabrizio Ricca, che in aula ha votato contro, la considera come “una fuga in avanti del M5S”. Non sembra cambiare il parere degli attivisti No Tav che si sono radunati fuori dal ...

Torino - i No-Tav in consiglio comunale. Perino : “M5S? sono nàif. Ora sullo scranno - noi per la nostra strada” : “Non voglio parlare contro il Movimento Cinque Stelle, loro fanno il loro mestiere e noi il nostro. Certo, fare opposizione è diverso che governare: sono sugli scranni ora. sono 29 anni che ci battiamo contro la Tav e non ci spaventiamo ora che al governo ci sono M5s e Lega. Se devo fare un appunto ai grillini li reputerei naìf”. Così Alberto Perino, leader storico del movimento No-Tav, a margine del consiglio Comunale che oggi a ...

Torino - l’odg NoTav del M5s in consiglio : ‘Stop lavori fino ad analisi costi-benefici’. Di Maio : “Rinegoziarla è nel contratto” : Si discute in consiglio comunale a Torino l’ordine del giorno “No Tav” della maggioranza penstastellata. E fuori dal Municipio si sono riuniti due presidi contrapposti, quello delle associazioni d’impresa contrari all’odg del M5s e quello dei NoTav. Mentre la polizia presidia l’ingresso del Municipio. La maggioranza, mentre la sindaca Chiara Appendino è a Dubai, chiede di “rendere pubblici e ...

Torino diventa No Tav - rivolta anti-M5S : Tap sì, Terzo Valico sì, Tav forse no. Il ripensamento globale delle grandi opere fondamentale per la base Cinque Stelle e al centro di un braccio di ferro sempre meno amichevole con la Lega oggi vive una giornata importante. Se tutto andrà come previsto Torino, una delle due città simbolo della Tav si sfilerà e voterà un ordine del giorno per chie...

Sicurezza - a Torino M5S e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del decreto Salvini sui migranti : A Torino le critiche al decreto Sicurezza uniscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Un’intesa, assicurano, solo pragmatica contro “un provvedimento rischioso e un segnale da lanciare al parlamento”. Lunedì 22 ottobre a Torino nel corso del consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno firmato dalla consigliera Pd Elide Tisi per chiedere la sospensione del decreto che potrebbe far uscire molti richiedenti ...

P.za S.Carlo - M5S no Torino parte civile : ANSA, - Torino, 12 OTT - "Non ravvisiamo la necessità di intraprendere una procedura nebulosa come quella della nomina di un curatore speciale, né di impegnare l'amministrazione ad agire contro sé ...

Usava l'auto blu per andare a prendere la figlia a scuola : indagata a Torino l'ex consigliera M5s Montalbano : Il fatto risale al novembre 2017. L'ipotesi di reato è il peculato. La politica: 'Sono molto tranquilla e attendo di essere ascoltata dal magistrato'