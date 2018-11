A Roma tornano le domeniche ecologiche : Roma, 2 nov. -, AdnKronos, - Prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti ...

A Roma tornano le domeniche ecologiche : Roma, 2 nov. - (AdnKronos) - Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle 'domeniche ecologiche', che tornano a Roma a partire dal 18

I Massive Attack tornano in Italia : info e dettagli sui concerti di Milano - Roma e Padova : I Massive Attack tornano in Italia per le date di Milano, Roma e Padova con il tour che celebra l’uscita del loro disco ‘Mezzanine’ I Massive Attack tornano in Italia con tour che celebra l’anniversario dell’uscita del loro disco MEZZANINE. Il tour farà tappa in Italia con tre imperdibili concerti il 6 febbraio 2019 a Milano (Mediolanum Forum), l’8 febbraio a Roma (Palalottomatica) e il 9 a Padova (Kioene ...

Roma - con il Napoli tornano i leader. Ma Pellegrini resta in dubbio : Ovvio che i nomi d'arte non possano appartenere al regno della scaramanzia, e così oggi è stata festa grande a Trigoria perché presso il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' è arrivato il cantante ...

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Roma : tornano fiori in via Veneto - mille ciclamini bianchi e rossi : Roma – Dopo dieci anni tornano i fiori nelle aiuole di via Veneto, uno dei luoghi simbolo di Roma, famoso in tutto il mondo per essere l’immagine della Dolce Vita. mille ciclamini bianchi e rossi adornano le aiuole lungo tutta la via. Lo fa sapere il Campidoglio in una nota. “Voglio ringraziare il nostro Servizio Giardini che ci sta aiutando a riportare agli antichi splendori questo bellissimo tratto di strada nel cuore ...

Lavori 2019 a Linate : Alitalia dirotta su Malpensa - tornano i voli per Roma da Bergamo : A seguito della chiusura per Lavori dell'A eroporto di Milano Linate , prevista il prossimo anno dal 27 luglio al 27 ottobre, Alitalia ha predisposto un piano per limitare i disagi dei passeggeri che, ...

Roma : Tornano le visite guidate al Porto fluviale di Testaccio : Roma – Sabato 21 ottobre Tornano le visite guidate al Porto fluviale di Testaccio. L’appuntamento è alle 10 in Lungotevere Testaccio n.11. Le visite, organizzate dal CCPAS per il Museo Diffuso del Rione Testaccio, avranno la durata di un’ora e approfondiranno nei dettagli tutti gli aspetti relativi a questa importante struttura dell’antica Roma. Per incentivare la conoscenza storica della città l’ingresso sarà ...

Roma : fino al 30 novembre tornano Microchip Days : Roma – Da oggi e fino al 30 novembre i possessori di animali d’affezione potranno approfittare del terzo appuntamento con i Microchip Days. Due mesi di tempo per tutelare i propri amici a quattro zampe fissando un appuntamento per inserire gratuitamente il Microchip che ne rende possibile l’identificazione ed effettuare la contestuale iscrizione anagrafica. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. “Microchippare i ...

Coma_Cose tornano a Roma : venerdì 12 ottobre in concerto a Largo Venue : Dopo le oltre trenta date dell’Estate Tour, i Coma_Cose tornano a Roma carichi dell’energia raccolta lungo tutta la Penisola. Gli artisti porteranno sul palco la formula che più esalta la loro personale commistione di Hip-Hop, elettronica e cantautorato, circondati da una band d’eccezione: alla batteria, sempre presente nella formazione del live show, si aggiungeranno i Mamakass, il duo che ha firmato le produzioni di tutti i brani, da ...

Roma : cassonetti tornano a riempirsi e immondizia prolifera nuovamente : Roma – Riecco i rifiuti in terra vicino ai cassonetti piu’ o meno pieni. Un film che Roma ha gia’ visto piu’ volte negli ultimi anni e’ che stavolta ha come causa la risoluzione anticipata dell’accordo tra Ama e la Cooperativa 29 giugno per la raccolta dei rifiuti dalle utenze non domestiche, cioe’ negozi, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere. Il mancato ritiro dei rifiuti, per un totale di ...

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...