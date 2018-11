95mila dollari in 6 ore | la misteriosa e folle spesa di Melania Trump in un hotel de Il

huffingtonpost

(Di sabato 3 novembre 2018) Benspesi in sole 6 ore per un soggiorno in undel Cairo: ecco ilconto cheha presentato alla Casa Bianca all'indomani di un viaggio in Egitto, dove si trovava per impegni diplomatici. Dopo aver incontrato il presidente Abdel-Fattah el-Sissi, la first si sarebbe concessa qualche ora di relax, soggiornando nel lussuoso Semiramis Intercontinental Cairo.Secondo quanto svelato dal sito web Usa Quartz, che ha pubblicato i dati ufficiali del Governo federale, la moglie di Donaldavrebbe prenotato la suite presidenziale (del costo di 699a notte), ma non sono note le specifiche della prenotazione, al di là della permanenza nella struttura durata solamente 6 ore. Arco di tempo in cui la moglie del presidente USA non avrebbe neanche dormito nella suite.Rimane dunque il giallo su come first lady sia riuscita a far lievitare in questo ...