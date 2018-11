Also, you’ll be able to drive it from your phone remotely like a big RC car if in line of sight — Elon ...

Grande Guerra : FdI domani a Milano sotto sede Moody's : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Esponenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia si danno appuntamento domani a Milano, sotto la sede dell'agenzia di rating Moody's, in corso di Porta Romana 68, alle 11.30, per ricordare il centenario della Grande Guerra, ritenendo "scandaloso e offensivo - si legge in u

Agricoltura : da Lombardia altri 450mila euro per investimenti in biologico : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Nell'ambito della misura 11 del Programma di sviluppo rurale, la Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento di 450.000 euro in favore di 29 aziende agricole lombarde che si occupano di produzione biologica. "La Regione Lombardia vuole aiutare concretamente questi imp

Maltempo : Pd veneto - governo accetti 800 mln di fondi Bei contro dissesto : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - I deputati veneti del Partito Democratico, Alessia Rotta, Roger De Menech e Sara Moretto tendono una mano al presidente, Luca Zaia in un momento cosi difficile per tutta la regione e, in particolar modo per i territori del bellunese e del vicentino. “Il presidente Zaia

Dopo Portobello tornano anche La Fattoria e La Pupa e il Secchione : in mancanza di idee nuove la tv generalista rispolvera il passato : Che per la tivù (soprattutto generalista) questa non sia la sua epoca migliore non c’è ombra di dubbio. Ma, provando ad analizzare i palinsesti attuali e futuri, viene da chiedersi perché ai piani alti sia scomparsa del tutto la voglia di sperimentare e scoprire nuovi linguaggi, aspetti che hanno reso grande il piccolo schermo nei decenni scorsi. Colpa del pubblico che fatica ad accettare i nuovi format o colpa della mancanza di coraggio ...

Fiocco rosa in casa Negramaro. È nata Stella Sangiorgi : Fiocco azzurro in casa Negramaro. Nella notte è nata Stella, figlia del frontman del gruppo Giuliano Sangiorgi e della compagna, la scrittrice Ilaria Macchia. A darne l'annuncio, la band salentina sul profilo Instagram ufficiale."È nata Stella Sangiorgi.Tanti auguri dagli zii Negramari a @giulianoSangiorgi_official e @i.lariamacchia", si legge nel post che accompagna la fotografia della piccola.Visualizza questo post su ...

Erdogan lancia il sasso e nasconde la mano : "Ordine di uccidere Khashoggi partito dall'alto - ma non da re Salman" : "L'ordine di uccidere Khashoggi è arrivato dal più alto livello del Governo saudita". È l'accusa lanciata dal presidente turco Recep Tayyp Erdogan dalle colonne del Washington Post. Nell'editoriale, il leader sottolinea di essere convinto che il re saudita Salman, il padre del principe Mohammed, non sia coinvolto e che tra Turchia e Arabia Saudita ci sono "rapporti amichevoli".L'editoriale sul Washington Post è ...

I truffati dalle banche protestano : "Traditi da M5S-Lega - nulla di diverso dal Pd" : Le promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega per le vittime del Salvabanche sono state tradite, la norma di legge sui rimborsi non prevede niente di diverso da quello che ha detto e fatto il Pd. È quanto scrive l'Associazione delle Vittime del Salvabanche in una nota."Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto, e finalmente, dopo mesi di ...

Maltempo : abbattuti 14 milioni di alberi - a rischio l’equilibrio ambientale : 1/9 ...

MotoGp - Marquez svela : 'ho sfruttato la mia dote migliore per ottenere la pole - spero in una gara asciutta' : Tuttavia, già nelle FP4 avevamo preso qualche informazione e questo ci è servito per essere competitivi ' le parole di Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGp . ' Abbiamo fatto qualche cambiamento ...

Trump minaccia l'Iran di catastrofe economica - : Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che l'Iran è sul baratro di una catastrofe economica, e che l'unico modo per evitarla è firmare un nuovo accordo sul programma nucleare con Washington. Le ...

La consigliera comunale Antonella Russo del Partito Democratico - precisa qual è la sua posizione sul Salva Messina : La consigliera comunale Antonella Russo del Partito Democratico, nel corso di una intervista realizzata da Messinaindiretta.it, precisa qual è la sua posizione sul Salva Messina ed afferma : 'più che ...

Prescrizione - Di Rella : occorre numero adeguato magistrati e devono lavorare seriamente : Utilizzare strumentalmente questi temi ai fini di lotta politica significa anteporre divisivi interessi di parte alla difesa di principi condivisi'.

Donato - il Torinese : La sua parte migliore della vita, Donato la spese per la politica, per la gente, oltre che, naturalmente, per l'amata famiglia. Tornava a Terranova non in estate, come gli altri. Lo faceva in autunno,...

Khashoggi - Erdogan accusa : 'L'ordine di ucciderlo è arrivato dalle alte sfere saudite' : In un editoriale sulle colonne del Whashington Post, Erdogan lancia precise accuse sul caso Khashoggi . 'L'ordine è arrivato dal più alto livello del governo saudita'. Il presidente della Turchia ...