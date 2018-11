4 Novembre | le celebrazioni a Francavilla Fontana Ripulito il Monumento ai Caduti

Lecco - le celebrazioni per il 4 Novembre e il centenario della fine della Grande guerra : Lecco , 2 Novembre 2018 " Per festeggiare il 4 Novembre , Giornata delle Forze armate e del Combattente, dell'Unità nazionale, del Decorato al valor militare e dell'Orfano di guerra , che tra l'altro ...

Grande Guerra : il 4 Novembre a Vicenza l'evento conclusivo celebrazioni Centenario (4) : (AdnKronos) - Altre iniziative. In occasione del Centenario della Grande Guerra , i negozi del centro storico (corso Palladio e corso Fogazzaro) esporranno, nelle loro vetrine, la bandiera tricolore. L'iniziativa è stata coordinata dal consigliere comunale Leonardo De Marzo in collaborazione con Tomm

Grande Guerra : il 4 Novembre a Vicenza l'evento conclusivo celebrazioni Centenario (2) : (AdnKronos) - “Si tratta di una ricorrenza importante per Vicenza e per il territorio che nei prossimi giorni, a cento anni esatti dalla conclusione della prima Guerra mondiale, ricorderà, con vari eventi a carattere militare e civile, le vittime di un conflitto che ha segnato in modo significativo