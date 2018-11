Zona euro | rallenta la manifattura

Economia EuroZona entra nel quarto trimestre col freno a mano tirato : Parte male il quarto trimestre per l' Economia di Eurolandia con il settore manifatturiero che segna il passo. Lo afferma Markit che ha pubblicato oggi l 'Indice Pmi Manifatturiero dell'Eurozona che, ad ottobre, ha segnato un calo per il ...

Dall'ultima indagine di Markit di ottobre, durante l'inizio del quarto trimestre l'attuale rallentamento della crescita dell'economia manifatturiera dell'EuroZona. Diminuendo per il terzo mese consecutivo e rimanendo ben al di sotto del valore record osservato ad inizio anno, l'Indice IHS Markit PMI® Settore Manifatturiero ...

EuroZona a ottobre accusa primo aumento sui disoccupati da 1 anno : Roma, 31 ott., askanews, - Seppure solo marginale, a settembre Eurolandia ha registrato il primo aumento sul numero totale di disoccupati da 1 anno a questa parte. Lo precisano da Eurostat, spiegando ...

Euro Zona - inflazione ottobre attesa in accelerazione : attesa in aumento l'inflazione in EuroZona, che dovrebbe superare il target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria

Euro Zona - tasso di disoccupazione settembre stabile all'8 - 1% : Segnali di stallo dal mercato del lavoro dell'EuroZona. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, EuroSTAT ,, il tasso di disoccupazione si è attestato a settembre all'8,1%, stesso livello ...

Eurocoin segnala lieve miglioramenmto crescita euroZona ottobre : Roma, 31 ott., askanews, - Spiragli sulla crescita dell'Unione valutaria dall'indice Eurocoin: a ottobre ha registrato un lieve incremento, a 0,54 da 0,52 in settembre,, segnalando la prosecuzione ...

L'economia dell'euroZona che rallenta e il complotto contro il procuratore Mueller : A pesare le difficoltà delL'economia cinese e la situazione italiana. Mueller ha avvertito l'Fbi di un piano per screditarlo . Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate ha fatto sapere che ...

L’economia dell’euroZona che rallenta e il complotto contro il procuratore Mueller : DALL'ITALIA Nuova lettera della Commissione europea all’Italia. La manovra dell’Italia, si legge nel testo recapitato al governo, è incompatibile con la riduzione del rapporto tra debito e pil. Bruxelles ha aggiunto che “la situazione dell’Italia preoccupa tutta l’Eurozona”. La risposta del gove

La Germania rivaluta Draghi : “Ha salvato l’euroZona” : Il Presidente della Bce terminerà il suo mandato nel terzo trimestre del 2019 e la Germania non più così sicura che sia un bene: Mario Draghi non è più il nemico pubblico numero uno per i tedeschi. Non almeno per tutti quegli economisti e politici, normalmente conservatori, che per anni l’hanno descritto come l’amico dei paesi dell’Europa del Sud e dell’inflazione a scapito dei retti e piccoli risparmiatori tedeschi. Il pensiero, in certe ...

EuroZona - il PIL rallenta e cresce meno delle attese : Crescita più lenta per l'economia di Eurolandia nel terzo trimestre dell'anno. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell Eurozona dovrebbe esser cresciuto nel 3° trimestre dello 0,2% , rispetto al +0,4% precedente.

Bce : Draghi - Italia come Brexit è fra le incertezze per l'EuroZona : ... ha quindi risposto Draghi alla domanda se la Bce rischia di finire in una situazione in cui prevalgano le esigenze di bilancio dell'Italia piuttosto che quelle di politica monetaria. " Finanziare i ...