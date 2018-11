X Factor | è l' anno delle donne superstar | fuori i Red Bricks Foundation

Maurizio Costanzo boccia X Factor e i suoi giurati : le polemiche fanno male : Maurizio Costanzo giudica negativamente la giuria di X Factor sostenendo che le polemiche che hanno travolto il programma rischiano di oscurare il talento dei concorrenti Maurizio Costanzo boccia i giudici di X Factor. È infatti decisamente negativo il giudizio del giornalista e conduttore sulla giuria della nuova edizione del talent musicale. Sulla rubrica televisiva che tiene su […] L'articolo Maurizio Costanzo boccia X Factor e i suoi ...

Alessandro Cattelan a TvTalk : "L'anno prossimo penso di rifare X Factor" : La puntata odierna di TvTalk, il contenitore del sabato pomeriggio condotto da Massimo Bernardini ha voluto commentare l'esordio di X Factor, il talent show ideato da Simon Cowell che ha visto al debutto l'atteso Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale al posto di Asia Argento come giudice per la categoria Gruppi.Ecco cosa ha detto il conduttore Alessandro Cattelan, ospite di questa puntata: Lodo ci sta, è telegenico, preparato, magari non ha ...

Alessandro Cattelan a TvTalk : "L'anno prossimo penso di rifare X Factor" : La puntata odierna di TvTalk, il contenitore del sabato pomeriggio condotto da Massimo Bernardini ha voluto commentare l'esordio di X Factor, il talent show ideato da Simon Cowell che ha visto al debutto l'atteso Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale al posto di Asia Argento come giudice per la categoria Gruppi.Ecco cosa ha detto il conduttore Alessandro Cattelan, ospite di questa puntata: Lodo ci sta, è telegenico, preparato, magari non ha ...

Fedez/ Le polemiche dopo il compleanno : i meme il parere degli internauti (X Factor 2018) : Fedez è uno dei volti più amati di X Factor 2018: quest'anno il rapper si occupa della categoria Over. Chissà che non possa essere l'occasione giusta per vincere XF12(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:37:00 GMT)

Morgan : ‘Asia Argento a X Factor era molto brava - però i talent hanno rotto’ : “Asia Argento è una grande professionista. Io non entro nel merito del dibattito sul perché è stata rimossa, non conosco a fondo la faccenda e non mi interessa entrarci, dico solo che a fare quel lavoro lì lei era molto brava”. Morgan commenta così l’esclusione della ex compagna dalla giuria di X Factor 2018 dopo lo scandalo Bennett. E riserva parole di stima anche per Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale che la ...

Punti di forza e debolezze dei 12 concorrenti che vanno ai live di XFactor : A partire da Luna , la piccola capellona sarda, con la quale Agnelli potrà divertirsi a esplorare il mondo del pop più commerciale; la ragazza, che suona il pianoforte rappando e si muove benino sul ...

Morgan : "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali" : Morgan, nelle ultime ore, ha difeso, a spada tratta, l'ex compagna, Asia Argento (mamma di sua figlia Anna Lou), fatta fuori dalla giuria di 'X Factor 12', durante la fase dei Live per lo scandalo molestie ai danni del giovane collega Jimmy Bennett.prosegui la letturaMorgan: "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali" pubblicato su Gossipblog.it 19 ottobre 2018 13:15.

Morgan : “Asia a X Factor? A fare quel lavoro lì era molto brava. Però i talent show hanno rotto i co***ni” : “Asia Argento è una grande professionista. Io non entro del merito del dibattito sul perché è stata rimossa, non conosco a fondo la faccenda e non mi interessa entrarci, dico solo che a fare quel lavoro lì lei era molto brava“. Dal palco dell’Ariston di Sanremo, dove ha esordito come co-conduttore del Premio Tenco, Marco Castoldi in arte Morgan difende l’ex compagna, rimossa dal ruolo di giudice nel talent show di Sky X ...

Morgan : «Asia a X Factor? Era brava. Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali» : Morgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoDel palco del Premio Tenco, da circa vent’anni, è un assiduo frequentatore. Ma per Marco Castoldi in arte Morgan stavolta si prospetta un vero e proprio esordio. Il ...

Moka Stone - chi sono?/ Video - saranno scelti da Asia per i Live Show? (X Factor 2018) : I Moka Stone sono uno dei gruppi protagonisti degli Home Visit di X Factor 2018: riuscirà la band capitanata da Gabriele Capri a conquistare l'accesso ai Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:29:00 GMT)

Mara Maionchi/ Under Uomini - chi saranno i 3 concorrenti dei Live Show di X Factor 12? : Mara Maionchi, Home Visit di X Factor 12: Under Uomini è tempo di scelte in vista dei Live. Anastasio è il suo pupillo, ma il pubblico è molto curioso di vedere la crescita di Leo Gassmann.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Naomi Rivieccio - chi è? / Video - i favori del pronostico le peseranno? (Home Visit - X Factor 12) : Naomi Rivieccio, Video: il soprano vive dei favori dei pronostici per la vittoria finale. Questo potrebbe pesargli nel suo percorso all'interno della trasmissione di Sky Uno. (X Factor 12)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:43:00 GMT)

Gli Home Visit di Fedez a X Factor : dove porterà gli over per scegliere i tre che andranno ai live : Partirà giovedì 18 ottobre la fase degli Home Visit di X Factor, e sul canale ufficiale è arrivato il primo indizio sul luogo in cui Fedez porterà i suoi cinque over per la prova. La fase degli Home Visit di X Factor, infatti, si svolge all’esterno, in un luogo scelto dal giudice che accompagnerà i propri artisti. Dopo le due puntate dedicate alla fase dei Bootcamp, ogni squadra è passata da 12 elementi a 5. Fedez, capitano della ...

X Factor 2018 - Ecco le Band scelte da Asia Argento che ai live troveranno Lodo Guenzi : Ultima puntata di Bootcamp anche per Asia Argento . Dopo Mara Maionchi tocca a lei portare agli Home Visit i 5 talenti di X Factor 2018. Ad Asia sono state assegnate le Band , ma come sappiamo non ...