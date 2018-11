X Factor 2018 seconda puntata | eliminato e riassunto di giovedì 1 novembre

X Factor 12 - la puntata del 1° novembre 2018 : eliminati i Red Bricks Foundation : [live_placement]X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.prosegui la letturaX Factor 12, la puntata del 1° novembre 2018: eliminati i Red Bricks Foundation pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 23:55.

X Factor 2018 - seconda puntata : problemi tecnici per l'esibizione di Sting e Shaggy - pubblico in rivolta : La seconda puntata di X Factor 2018 in onda su Sky Uno, che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, si è aperta con l'esibizione di Sting e gli 11 concorrenti a fare da coro. La performance più attesa ...

X Factor 12 : la diretta della puntata del 1° novembre 2018 : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 1° novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la diretta della puntata del 1° novembre 2018 pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 22:05.

X Factor 2018 - secondo live in diretta : Lodo Guenzi - X Factor 2018 Dopo l’esordio di giovedì scorso, prosegue la gara live di X Factor 2018 con la seconda puntata. Su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: il secondo live in diretta minuto per minuto 21.15: Inizia la puntata con le immagini di quanto ...

X Factor 12 : la puntata del 1° novembre 2018 in diretta : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 1° novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 1° novembre 2018 in diretta pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 21:05.

Anticipazioni e ospiti di X Factor 2018 nel 2° Live Show del 1° novembre : tutte le assegnazioni : Gli ospiti di X Factor 2018 nel 2° Live Show, le prime Anticipazioni sulla nuova puntata in diretta questa sera su Sky Uno e le assegnazioni dei giudici: cosa vedremo oggi nel programma? Il tale Show di Sky Uno ha già perso un concorrente. Matteo Costanzo, del team degli Over di Fedez è stato il primo a lasciarti il programma della diretta numero 1 della scorsa settimana. All'ultimo scontro con un gruppo di Lodo Guenzi, l'Over ha perso la sua ...

X Factor 2018 - anticipazioni seconda puntata : ospiti Sting - Shaggy e i Dark Polo Gang. : Si accende la gara di X Factor 2018 . Il secondo live show andrà in onda questa sera alle 21.15 in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,, disponibile anche su digitale terrestre al canale ...

X Factor 12 : la puntata del 1° novembre 2018 in tempo reale dalle ore 21 : 15 : X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 1° novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 1° novembre 2018 in tempo reale dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 19:35.

X Factor 2018 Red Bricks Foundation cantano Thoiry VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Red Bricks Foundation della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Red Bricks Foundation cantano Thoiry Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

X Factor 2018 Seveso Casino Palace cantano Amore e Capoeira VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Seveso Casino Palace della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Seveso Casino Palace cantano Amore e Capoeira Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche ...

X Factor 2018 BowLand cantano No Roots di Alice Merton VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i BowLand della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 BowLand cantano No Roots di Alice Merton Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento ...

X Factor 2018 Emanuele Bertelli canta Zingarello di Ghali VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Emanuele Bertelli della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Emanuele Bertelli canta Zingarello di Ghali Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo ...

X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

X Factor 2018 Leo Gassmann canta Next To Me degli Imagine Dragons VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Leo Gassmann canta Next To Me degli Imagine Dragons Leo Gassmann è arrivato ai Live Show dopo aver conquistato ...