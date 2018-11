X Factor 2018 | il meglio dei live del 1 novembre Tutte le esibizioni e le emozioni della

Ascolti Tv giovedì 1 novembre 2018 - L'Allieva mette tutti in fila. In crescita X Factor : Analizziamo gli Ascolti di giovedì 1 novembre 2018. Continua il felice momento delle nuove stagioni delle fiction Rai. Oltre 5 milioni di media per L'Allieva 2 con il 21,5% di share. Su Canale 5 il ...

X Factor 2018 - secondo live : fuori i Red Bricks Foundation : Al termine della seconda puntata live di X Factor 2018, in onda giovedì 1 novembre su Sky Uno, viene il dubbio che la dodicesima edizione del talent show abbia un motore diesel e che andrà scaldandosi strada facendo.-- Dopo una prima puntata che è quasi sembrata di prove generali, soprattutto per il nuovo giudice Lodo Guenzi, nel secondo live si sono avvisate le prime correzioni e segnali che la gara, anche per i giudici, potrebbe trasformarsi ...

X Factor 2018 - secondo live in diretta : Lodo Guenzi - X Factor 2018 Dopo l’esordio di giovedì scorso, prosegue la gara live di X Factor 2018 con la seconda puntata. Su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: il secondo live in diretta minuto per minuto 21.15: Inizia la puntata con le immagini di quanto ...

